- Русский
Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявлен отбор на предоставление субсидии на вовлечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и лесных участков в 2021 году.
Прием предложений для участия в отборе (срок предоставления заявлений и документов в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) с 26 июля по 24 августа 2021 года включительно.
Информация о проведении отбора, условиях и критериях отбора Получателей, порядке предоставления субсидии, форм и перечне документов, необходимых для представления в Департамент размешена на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятельность», в подразделе «Агропромышленный комплекс», вкладка «Объявление о проведении отбора на предоставление субсидии на вовлечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и лесных участков в 2021 году».
depprom.admhmao.ru