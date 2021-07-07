Объявлен отбор на предоставление субсидии на вовлечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и лесных участков в 2021 году

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Объявлен отбор на предоставление субсидии на вовлечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и лесных участков в 2021 году

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявлен отбор на предоставление субсидии на вовлечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и лесных участков в 2021 году.

Прием предложений для участия в отборе (срок предоставления заявлений и документов в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) с 26 июля по 24 августа 2021 года включительно.

Информация о проведении отбора, условиях и критериях отбора Получателей, порядке предоставления субсидии, форм и перечне документов, необходимых для представления в Департамент размешена на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятельность», в подразделе «Агропромышленный комплекс», вкладка «Объявление о проведении отбора на предоставление субсидии на вовлечение в сельскохозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и лесных участков в 2021 году».

depprom.admhmao.ru

Ср, 07/07/2021 - 15:24

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