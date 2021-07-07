Объявлен конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

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Объявлен конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявлен конкурс на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Срок приема заявок для участия в Конкурсе и документов осуществляется с 1 июля по 28 июля 2021 года включительно.

Размер субсидии не должен превышает 2 млн. рублей и составлять не более 70% общего объема финансового обеспечения реализации проекта.

Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий утвержден приложением 16 к постановлению Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года № 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

Информация о проведении конкурса, условиях и критериях отбора Получателей и проектов, порядке предоставления субсидии, форм и перечне документов, необходимых для представления в Департамент размешена на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятельность», в подразделе «Агропромышленный комплекс», вкладка «Конкурсы по отбору участников программного мероприятия по предоставлению грантов в форме субсидии».

depprom.admhmao.ru

Ср, 07/07/2021 - 15:27

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