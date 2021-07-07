Окружная газета «Новости Югры» отмечает 90-летний юбилей

- Русский
Первый номер газеты «Ханты-Манчи Шоп» вышел 7 июля 1931 года, именно так в те годы называлось окружное издание «Новости Югры». За 90-летнюю историю в соответствии с веяниями времени и политическим курсом страны сменило не одно название: в 1935 году газету переименовали в «Остяко-Вогульскую правду», затем в 1941-ом в «Сталинскую трибуну», а в конце 1956-го – в «Ленинскую правду». Современное название «Новости Югры» газета получила 1 января 1991 года.
С 90-летием газету «Новости Югры» поздравила губернатор автономного округа Наталья Комарова. Глава региона отметила, на протяжении этих лет у издания не раз менялось название, но статус главной газеты региона оставался неизменным.
«История газеты – это история нашего региона. Так, в июне 1960 года «Ленинская правда» первой сообщила об открытии большой югорской нефти. Пробирку с шаимской нефтью от бурового мастера Семёна Урусова привез в редакцию журналист Борис Прибыльский. Газета первой рассказала стране, миру о легендарных открытиях нефтегазового комплекса Западной Сибири. Наш регион стал большой ударной стройкой, а газета – её хроникёром», – привела пример Наталья Комарова.
Губернатор также заметила, что в газете начинали свой творческий путь основоположники литературы ханты и манси Григорий Лазарев, Юван Шесталов, Андрей Тарханов, Мария Волдина, Еремей Айпин. Легенда, патриарх югорской журналистики, Новомир Борисович Патрикеев возглавлял окружную газету 27 лет. Его напутствие коллективу газеты: «Быть журналистом – это означает быть все время мобилизованным на поиск чего-то нового, того, что можешь рассказать людям, и того, что войдет в историю».
«Новости Югры» – это общественно-политическое издание, которому доверяют югорчане. Новые страницы летописи старейшего печатного издания Югры – в руках современного поколения журналистов. Пусть уважение, любовь читателей всегда будут лучшей наградой для вас, «Новости Югры». Желаю всем нам добрых новостей», - написала глава региона.
С первого номера редакция призывала своих читателей становиться рабселькорами газеты. Некоторые статьи публиковались в переводе на хантыйский и мансийский языки латинскими буквами, а затем кириллицей.
Свежий, пахнущий типографской краской четырехполосный номер призывал партийные, комсомольские, советские организации, а вместе с ними и бедняцко-середняцкое население включиться в переустройство жизни на Севере, колхозное и совхозное строительство, бороться с культурной отсталостью туземцев, а заодно и с капиталистическими элементами.
В начале 21 века газета изрядно потолстела, обрела цвет, новый дизайн и электронную версию UGRA-NEWS.ru. Сейчас это один из самых посещаемых информационно-аналитических порталов округа. Аудитория подписчиков в социальных сетях и пользователей сайта — около 40 тысяч человек. Недавно у издания, выходящего три раза в неделю тиражом до 60 тысяч экземпляров, появился свой канал в Viber.
Газета становится оперативней, мобильней, при этом сохраняет традиции качественной прессы.
За 90 лет у руля газеты сменилось 19 главных редакторов. Почти 30 лет редакцию возглавлял Новомир Борисович Патрикеев: писатель, публицист, краевед, исследователь новейшей истории севера Западной Сибири. Человек большого сердца и энциклопедических знаний. Много лет он возглавлял Союз журналистов Югры.
Сегодня окружная газета входит в медиахолдинг ОТРК «Югра».
«Новости Югры» — это СМИ с самым высоким уровнем доверия среди югорчан», — говорит директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров, — «Информация, мнение, прогнозы, которые представлены на страницах издания, всегда взвешены и выверены. За свою 90-летнюю историю газета фактически стала общественным институтом коммуникации власти и жителей округа, незаменимым инструментом помощи югорчанам, зеркалом происходящих преобразований в округе».
В 21 век «Новости Югры» вошли со слоганом «Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем». Эти слова стали компасом для главного печатного издания округа. А журналисты ради «нескольких строчек в газете» по-прежнему готовы не спать трое суток.
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» поздравляет коллектив «Новостей Югры» с 90-летним юбилеем и желает изданию оставаться современным и интересным для широкого круга читателей.