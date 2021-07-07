Окружная газета «Новости Югры» отмечает 90-летний юбилей

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Окружная газета «Новости Югры» отмечает 90-летний юбилей
Фото из архива газеты "Новости Югры" Фото из архива газеты "Новости Югры"
Фото из архива газеты "Новости Югры"

Первый номер газеты «Ханты-Манчи Шоп» вышел 7 июля 1931 года, именно так в те годы называлось окружное издание «Новости Югры». За 90-летнюю историю в соответствии с веяниями времени и политическим курсом страны сменило не одно название: в 1935 году газету переименовали в «Остяко-Вогульскую правду», затем в 1941-ом в «Сталинскую трибуну», а в конце 1956-го –  в «Ленинскую правду». Современное название «Новости Югры» газета получила 1 января 1991 года.

С 90-летием газету «Новости Югры» поздравила губернатор автономного округа Наталья Комарова. Глава региона отметила, на протяжении этих лет у издания не раз менялось название, но статус главной газеты региона оставался неизменным.

«История газеты – это история нашего региона. Так, в июне 1960 года «Ленинская правда» первой сообщила об открытии большой югорской нефти. Пробирку с шаимской нефтью от бурового мастера Семёна Урусова привез в редакцию журналист Борис Прибыльский. Газета первой рассказала стране, миру о легендарных открытиях нефтегазового комплекса Западной Сибири. Наш регион стал большой ударной стройкой, а газета –  её хроникёром», – привела пример Наталья Комарова.

Губернатор также заметила, что в газете начинали свой творческий путь основоположники литературы ханты и манси Григорий Лазарев, Юван Шесталов, Андрей Тарханов, Мария Волдина, Еремей Айпин. Легенда, патриарх югорской журналистики, Новомир Борисович Патрикеев возглавлял окружную газету 27 лет. Его напутствие коллективу газеты: «Быть журналистом – это означает быть все время мобилизованным на поиск чего-то нового, того, что можешь рассказать людям, и того, что войдет в историю».

«Новости Югры» – это общественно-политическое издание, которому доверяют югорчане. Новые страницы летописи старейшего печатного издания Югры – в руках современного поколения журналистов. Пусть уважение, любовь читателей всегда будут лучшей наградой для вас, «Новости Югры». Желаю всем нам добрых новостей», - написала глава региона.

С первого номера редакция призывала своих читателей становиться рабселькорами газеты. Некоторые статьи публиковались в переводе на хантыйский и мансийский языки латинскими буквами, а затем кириллицей.

Свежий, пахнущий типографской краской четырехполосный номер призывал партийные, комсомольские, советские организации, а вместе с ними и бедняцко-середняцкое население включиться в переустройство жизни на Севере, колхозное и совхозное строительство, бороться с культурной отсталостью туземцев, а заодно и с капиталистическими элементами.

В начале 21 века газета изрядно потолстела, обрела цвет, новый дизайн и электронную версию UGRA-NEWS.ru. Сейчас это один из самых посещаемых информационно-аналитических порталов округа. Аудитория подписчиков в социальных сетях и пользователей сайта — около 40 тысяч человек. Недавно у издания, выходящего три раза в неделю тиражом до 60 тысяч экземпляров, появился свой канал в Viber.

Газета становится оперативней, мобильней, при этом сохраняет традиции качественной прессы.

За 90 лет у руля газеты сменилось 19 главных редакторов. Почти 30 лет редакцию возглавлял Новомир Борисович Патрикеев: писатель, публицист, краевед, исследователь новейшей истории севера Западной Сибири. Человек большого сердца и энциклопедических знаний. Много лет он возглавлял Союз журналистов Югры.

Сегодня окружная газета входит в медиахолдинг ОТРК «Югра».

«Новости Югры» — это СМИ с самым высоким уровнем доверия среди югорчан», — говорит директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров, — «Информация, мнение, прогнозы, которые представлены на страницах издания, всегда взвешены и выверены. За свою 90-летнюю историю газета фактически стала общественным институтом коммуникации власти и жителей округа, незаменимым инструментом помощи югорчанам, зеркалом происходящих преобразований в округе».

В 21 век «Новости Югры» вошли со слоганом «Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем». Эти слова стали компасом для главного печатного издания округа. А журналисты ради «нескольких строчек в газете» по-прежнему готовы не спать трое суток.

Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» поздравляет коллектив «Новостей Югры» с 90-летним юбилеем и желает изданию оставаться современным и интересным для широкого круга читателей.

Фото из архива газеты "Новости Югры" Фото из архива газеты "Новости Югры"
Фото из архива газеты "Новости Югры"
Фото из архива газеты "Новости Югры" Фото из архива газеты "Новости Югры"
Фото из архива газеты "Новости Югры"
Ср, 07/07/2021 - 16:37

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