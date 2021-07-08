В регионе действуют 4 лесных пожара

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В регионе действуют 4 лесных пожара

По состоянию на 09:00 8 июля, на территории автономного округа действуют 4 лесных пожара на территории Кондинского и Урайского лесничеств, из них 3 локализованных лесных пожара. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов.  Сегодня в регионе прогнозируются 2-3 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 183 лесных пожара.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом, позвонив на любой из действующих телефонов: 

– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46;

– прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;

– служба экстренного реагирования 112.

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Чт, 08/07/2021 - 11:40

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