Ценителей традиционной культуры приглашают на встречу «Традиций связующая нить»

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Окружной Дом народного творчества приглашает любителей традиционной культуры народов Югры принять участие в программе «Традиций связующая нить». Мероприятие пройдёт в рамках всероссийской акции «Единый день фольклора», инициированной Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.
Встреча пройдет 16 июля 2021 года в дистанционном формате на платформе Zoom. Начало в 15:00. Прием заявок завершится 15 июля.
Участники программы обсудят место традиций в современном мире, важность культурной преемственности и сохранения наследия предков. Кроме того, состоится презентация портала «Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с демонстрацией некоторых объектов из разных муниципальных образований округа.
Для участия в программе необходимо пройти предварительную регистрацию. Справки по телефону – 8-3467-32-15-62.