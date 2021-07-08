Ценителей традиционной культуры приглашают на встречу «Традиций связующая нить»

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Ценителей традиционной культуры приглашают на встречу «Традиций связующая нить»
фото: Дом народного творчества фото: Дом народного творчества
фото: Дом народного творчества

Окружной Дом народного творчества приглашает любителей традиционной культуры народов Югры принять участие в программе «Традиций связующая нить». Мероприятие пройдёт в рамках всероссийской акции «Единый день фольклора», инициированной Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Встреча пройдет 16 июля 2021 года в дистанционном формате на платформе Zoom. Начало в 15:00. Прием заявок завершится 15 июля.

Участники программы обсудят место традиций в современном мире, важность культурной преемственности и сохранения наследия предков. Кроме того, состоится презентация портала «Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с демонстрацией некоторых объектов из разных муниципальных образований округа.

Для участия в программе необходимо пройти предварительную регистрацию. Справки по телефону – 8-3467-32-15-62.

фото: Дом народного творчества фото: Дом народного творчества
фото: Дом народного творчества
фото: Дом народного творчества фото: Дом народного творчества
фото: Дом народного творчества
Чт, 08/07/2021 - 16:58

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