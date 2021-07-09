Наталья Комарова поздравила победителей детского конкурса «Расту в Югре»

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Церемония награждения победителей третьего конкурса «Расту в Югре» состоялась сегодня, 8 июля, в ходе заседания семейного совета автономного округа, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Из-за пандемии общение членов семейного совета и участников конкурса проходило в режиме онлайн, награды победителями вручали главы муниципалитетов.
Глава региона отметила, что третий конкурс «Расту в Югре» привлек более 600 участников. «Конкурс - это народная инициатива. Юные югорчане рисовали семью. У каждого ребенка получился свой семейный портрет. Победителей определили югорчане в ходе голосования в социальных сетях. Поздравляю авторов работ, получивших народное признание», - обратилась к конкурсантам Наталья Комарова.
Награды за победу в окружном конкурсе рисунков «Расту в югре», посвященному «Семейному месяцу» удостоена Есения Ефимова из Советского района, ставшая самой младшей участницей (ей всего 3 месяца)
Также победителем стала Валерия Мартынова из Сургутского района в номинации «Югорские традиции». Ее вдохновляет природа родного края. Красоту Югорской земли школьница изобразила на открытке. Михаил Соколов из Нягани стал победителем в номинации «Семейный портрет». Он нарисовал всю свою семью у бабушки в огороде. Александр Русанов из Березовского района стал лучшим в номинации «Эко-семья».
Напомним, впервые окружной конкурс рисунков «Расту в Югре» был организован ко Дню 90-летнего юбилея Ханты-Мансийского автономного округа. Участникам было предложено нарисовать Югру такой, какой они ее видят, а также пофантазировать о ее будущем. За полгода на конкурс поступило почти 2,5 тысячи рисунков в 5 номинациях. Второй конкурс был приурочен к 23 февраля и 8 марта. Ребята мастерили открытки для своих близких и делились ими в социальных сетях.
Третий конкурс «Расту в Югре» был анонсирован во время прямого эфира «Югорская семья». К Наталье Комаровой обратилась семья Русиновых из Ханты-Мансийска. Юлия и Василий попросили организовать еще один конкурс, приуроченный к «Семейному месяцу» в Югре. В конкурсе участвовал 641 человек в возрасте до 16 лет. На народное голосование в официальных социальных сетях региона было выставлено по 10 работ из каждой номинации - это участники, выполнившие все условия и набравшие наибольшее количество лайков.
Организаторами конкурса выступает департамент общественных и внешних связей Югры, медиахолдинг «Югра».
admhmao.ru