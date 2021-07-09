Наталья Комарова в день семьи, любви и верности вручила югорчанам государственные и окружные награды

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Заседание семейного совета Югры прошло 8 июля в Ханты-Мансийске в онлайн и офлайн форматах. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
Орден «Родительская слава», медали Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская слава», медали фонда социально-культурных инициатив «За любовь и верность» вручили губернатор Югры Наталья Комарова и руководили муниципалитетов 3 супружеским парам и 7 многодетным матерям, достойно воспитывающим детей.
«Душевное тепло, любовь, счастье – эти чувства дарят нам большие, крепкие семьи нашего региона. Они успешно строят дружные, счастливые семьи, создают условия для творческого, профессионального развития», – отметила Наталья Комарова.
Глава региона напомнила, что Фонд социально-культурных инициатив медалью «За любовь и верность» наградил 70 семейных пар нашего региона. «Каждая из них пронесла любовь друг к другу. Среди нас Анна и Антон Носовы, Елена и Николай Кибиревы из Ханты-Мансийска. Главные жизненные ценности этих семей – уважение, взаимопонимание, забота друг о друге», – отметила Наталья Комарова.
Семь югорчанок были награждены медалью Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская слава»: Татьяна Анаева из Сургута, Виктория Деревицкая, Наталья Тимофеева из Нижневартовска, Елена Магомедова из Когалыма, Ирина Старожук из Пыть-Яха, Елена Мазурик, Татьяна Пуртова из Ханты-Мансийска.
Также в семейном совете приняли участие лауреаты премии имени Ювана Шесталова. Напомним, премия присуждается авторским коллективам и физическим лицам за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, которые получили общественное признание на российском и (или) международном уровне.
В 2021 году лауреатами стали: средняя общеобразовательная школа имени Ивана Пермякова села Полноват Белоярского района; Павел Айваседа, мастер фольклора из села Варьеган Нижневартовского района; Надежда Гришкина, заведующий домом культуры в селе Тугияны Белоярского района.
«С любви к своей семье начинается любовь к Родине, к своим корням. Каждый из вас, уважаемые лауреаты, хранит и развивает родные языки, литературу. Спасибо вам за ваш труд», – поблагодарила победителей Наталья Комарова.
Далее участники семейного совета Югры обсудили ход реализации мероприятий, направленных на поддержку материнства и детства в автономном округе. Наталья Комарова напомнила, что для семей с детьми и отдельных категорий граждан в автономном округе предусмотрено 50 видов различных мер социальной поддержки, из которых 16 были введены в последние 3 года. В 2020 году началась реализация социального проекта «Расту в Югре», в рамках которого 19 тысяч семей получили подарки. Увеличился размер югорского семейного капитала. С 2023 по 2020 годы им воспользовалось 28 тысяч 572 семьи. Успешно реализуется система сертификатов на оплату социальных услуг
«С 1 июля в автономном округе введен новый вид сертификата «Буду мамой». Он предназначен для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но решивших сохранить беременность. Сертификат открывает доступ к социальным услугам. Ведется прием заявок. Уже определены 8 потенциальных получателей. Двум из них сегодня будут вручены сертификаты», – презентовала новый проект Наталья Комарова.
admhmao.ru