В Югре продолжается работа по восстановлению прав дольщиков

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В Югре продолжается работа по восстановлению прав дольщиков

Рабочее совещание с представителями департамента строительства Югры, администрации Сургута, инвестором и участниками долевого строительства жилого дома № 3 в ЖК «Любимый» провела губернатор региона Наталья Комарова.

Наталья Комарова напомнила, ранее совместно с дольщиками было принято решение о создании дорожной карты привлечения инвестора ООО «Столица» по завершению строительства объекта ЖК «Любимый». В этом документе указаны мероприятия, сроки и ответственные лица за их исполнение.

«Дорожная карта закрепит все необходимые обязательства по организации работы», - сказала губернатор.

Отметим, в соответствии с документом инвестор обязан направить членам комиссии заявление о возможности предоставления земельного участка без проведения торгов, пакет документов.

Кроме того, губернатор поручила пересмотреть график мероприятий в целях оперативного решения вопроса, сократить сроки реализации дорожной карты.

«График необходимо согласовать с гражданами. Речь идет о том, чтобы люди понимали, сколько времени понадобится на выполнение тех или иных пунктов», - нацелила Наталья Комарова.

В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 85 %. Строительно-монтажные работы не ведутся.

Отметим, что проблемы дольщиков - на личном контроле губернатора. Накануне инициативная группа уже обращалась к Наталье Комаровой, и на встрече они договорились создать дорожную карту. Напомним, в регионе регулярно проводятся рабочие совещания с участием представителей надзорных органов, органов исполнительной власти автономного округа, администраций муниципальных образований, застройщиков, граждан – участников долевого строительства. Ранее в Сургуте губернатор провела рабочую встречу с дольщиками ЖК «Уютный».

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Пт, 09/07/2021 - 11:49

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