Депутаты окружной Думы 6 созыва завершили свою работу

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7 июля прошло последнее заседание окружной Думы в этом составе. За последние пять лет депутаты окружного парламента провели 54 заседания, было принято около 600 законов, 1 700 постановлений.
На повестке данного заседания было рассмотрено более пятнадцати вопросов. Одним из первых было принято постановление Думы Югры "О присвоении почетного звания "Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" Заболоцкому Виктору Владимировичу (1961-2017 гг) за выдающиеся заслуги в общественной деятельности.
Закон «О предоставлении государственных гарантий ХМАО – Югры» разработан в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования основных вопросов, регламентирующих предоставление государственных гарантий субъектов Российской Федерации, и предполагает упрощение процедуры их предоставления.
Далее депутаты уточнили нормы исчисления выплат вознаграждения приемным родителям. Теперь в законе конкретизировано, что оно выплачивается с учётом районного коэффициента и процентной надбавки. А надбавка начисляется в установленном порядке для местности, в которой живёт приёмная семья.
Также в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством рассмотрены изменения в закон «Об архивном деле в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» и закон «О промышленной политике в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
- Сегодня мы приняли поправки в закон о промышленной политике, который позволяет проводить специальные инвестиционные контракты – СПИК. Это совместное обязательство между инвестором и, обычно предполагается, что это серьезный контракт, который запланирован на несколько лет. Инвестор с одной стороны, а Правительство Российской Федерации, правительство автономного округа и муниципалитеты – с другой стороны. То есть инвестор обязуется вкладывать, а другая сторона – не менять тех условий, на которых первоначально был заключен контракт, – отметил спикер Думы.
В Устав Югры и в ряд законов внесены поправки относительно введения запрета депутатам, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, на замещение соответствующих должностей публичной власти. Согласно этому, губернатор Югры и депутаты Думы автономного округа не имеют право иметь гражданство в другой стране, не иметь другого гражданства или вида на жительство в иной стране.
На заседании был утвержден перечень наказов избирателей депутатам Думы автономного округа на второй и третий квартал 2021 года. Депутаты приняли решение о выделении денежных средств из депутатских фондов в III квартале текущего года - по нескольким направлениям. Так деньги выделили школам - на ремонт и обеспечение безопасности, а также покупку нового оборудования.
Подводя итоги заседания, спикер окружной Думы Борис Хохряков поблагодарил всех депутатов Думы 6 созыва за плодотворные годы работы и пожелал депутатам, осенью вновь баллотирующихся в окружной парламент, успехов в предстоящих выборах.
Валентина Узель