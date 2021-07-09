К 105-летию Анны Митрофановны Коньковой – замечательной мансийской сказительницы

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К 105-летию Анны Митрофановны Коньковой – замечательной мансийской сказительницы

Хранительница памяти своего народа, «…мудрая, красивая, удивительная, земная и неземная одновременно, обыкновенная и загадочная… Слушатель сразу попадал под обаяние ее голоса, ее манеру вести разговор и через мгновение переставал ощущать себя в этой реальной жизни…»

Л. Бабаканова

Сказка ложь, да в ней намек. Да, это придумано поколениями, чтобы на языке метафор научить нас быть счастливыми, светлыми и жить осознанно! Из сказки складываются первые детские представления и понятия о добре и зле. Сказка - самый увлекательный способ постигать жизнь!

Сказочное слово и детское изображение родственны по восприятию мира, где есть место и знанию, и игре, и творчеству.

 

Приглашаем Вас оторваться от вечной занятости и познакомится с душевной и светлой народной мудростью сказок Анны Митрофановны, творчески осмысленных маленькими художниками из п. Талинка и ставшими иллюстрациями к книге, изданной в 2001 по инициативе основателя и главного хранителя историко-краеведческого музея «Отражение» Стыцюк Ольги Павловны. Сказками бабушки Аннэ, которые «рассказаны» победителями окружного конкурса детского и юношеского творчества «Легенды Торум Маа».

Дорогие друзья, этнографический музей «Торум Маа» 13 июля в 15:00 часов приглашает всех, от мала до велика, в выставочный зал на открытие выставки «Сказительница из рода Чайки».

Ждем Вас по адресу: ул. Комсомольская, 30
телефон для справок +7(3467)353-423

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Пт, 09/07/2021 - 16:01

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