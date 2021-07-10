Наталья Комарова провела онлайн-встречу с жителями Радужного

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10 июля губернатор Югры Наталья Комарова провела очередную онлайн-встречу с жителями Радужного.
Согласно опросу жителей Радужного, который проводился в апреле-мае этого года, 34 показателя находятся в благоприятной зоне, 21 – с оценками ниже,чем в среднем по округу. Радужный находится на 8 месте по уровню социального самочувствия среди всех муниципалитетов автономного округа.
«ЖКХ, состояние дорог, занятость и уровень оплаты труда, возможности для самореализации молодых людей, здравоохранение. Это то, на чем необходимо сосредоточить усилия органов власти», - сказала Наталья Комарова.
Предваряя обсуждение вопросов, глава города РадужногоНаталья Гулина доложила о результатах реализации нацпроектов и жилищных программ.
В рамках национального проекта «Демография»регионального проекта «Спорт норма жизни» в 2021 году в рамках проекта в городе планируется установка 3 спортивных площадок Street Workout и 1 спортивная площадка для подготовки к выполнению норм ВФСК «ГТО». В настоящее время ведется ремонт городского стадиона.
С 2021 года город Радужный принимает участие в региональных проектах – «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов МСП». Планируется оказать финансовую поддержку 20 субъектам малого и среднего предпринимательства.
«В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» созданы 615 новых инфраструктурных мест, которые позволили открыть 25 новых современных и востребованных студий, лабораторий, кружков и станций. В рамках проекта «Современная школа» в двух школах города функционируют Центры «Точка роста», численность обучающихся составила 1 639 человек», - сказала глава города.
Впервые за последние 10 лет в 2021 году введен в постоянную эксплуатацию после строительства многоквартирный жилой дом общей площадью 6 036,5 кв.м. Это первый наемный дом на территории города Радужный. Обеспечено жилыми помещениями 207 семей или 695 человек.
С 2018 года в городе Радужный реализуются мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Запланировано благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха, дворовых территорий в 7 микрорайоне, прилежащая к жилым многоквартирным домам № 1,2,2а,3,4 и дворовая территория в 3 микрорайоне, прилежащая к домам № 1 и 2. В рамках мероприятия дворы будут обустроены новыми детскими игровыми и спортивными площадками, удобной пешеходной сетью с сопутствующими скамейками и ограждением.
Радужнинцы активно принимают участие в конкурсе инициативного бюджетирования. В число победителей первого регионального конкурса инициативных проектов вошло 11 проектов. Об одном из них - проекте «Колыбель детства» рассказали
«Благодаря реализации этому проекту в нашем детском саду появились игровые площадки. Одна из них – «Метеоплощадка». Дети наблюдают за ветром, за облаками, измеряют количество осадков», - рассказала заместитель заведующего детский сад №9 «Черепашка»Лариса Кудинова.
«Хорошо в проекте то, что в данном случае детям по их интересу предлагаются разные возможности получения навыков. У нас есть необходимость специально ухаживать за площадками, и с целью безопасности и удобства в использовании нужно их доработать. Рада, что такой способ взаимодействия органов самоуправления и граждан востребован», - добавила Наталья Комарова.
Кроме того, в ходе эфира участники обсудили вопросыблагоустройства дворовых территорий в микрорайонах.«Обратите внимание на 10 мкр. 16 дом, напротив так называемая площадка для детей. Это просто заброшенное место. Даже качелей нет нормальных для детей. Горка вот-вот развалится», - пишут жители в социальных сетях.
Наталья Гулина рассказала, что в рамках реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды во дворах города проводятся работы по благоустройству, в том числе по установке нового детского игрового и спортивного оборудования.
«Все площадки, а их 74, исследованы вместе с общественность. Проведена экспертиза. Все они будут приведены в соответствии до конца августа, новое оборудование будет установлено», - сказала она.
Всего участниками эфира были обсуждены вопросы качества воды, строительство дорог, медицинских услуг и другие. «Мы договорились о нескольких решениях, они будут зафиксированы в поручениях губернатора, и на соответствующем сайте жители будут иметь возможность высказать свое мнение», - сказала Наталья Комарова.
admhmao.ru