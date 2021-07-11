Станция скорой помощи в Мегионе получила новое капитальное помещение

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Отделение скорой медицинской помощи Мегионской городской больницы посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в муниципалитет.
До января 2021 года отделение располагалось в приспособленном аварийном деревянном здании. Но в ходе своего рабочего визита в 2019 году Наталья Комарова дала поручение о переводе скорой помощи в капитальное здание по адресу: ул. Советская, д. 26.
Перед переездом на объекте был произведен косметический ремонт, установлено необходимое оборудование, системы связи для функционирования службы скорой медицинской помощи.
В здании обустроены диспетчерская, три комнаты отдыха сотрудников, комнаты приема пищи, комплектования укладок, хранения медикаментов и расходных материалов, кабинеты приема пациентов, заведующего отделением и старшего фельдшера, процедурный кабинет, складские помещения.
Площадь обновленного отделения составила 230 квадратных метров.
Как заверили губернатора Югры, станция скорой медицинской помощи находится в этом помещении временно, пока не будет построено новое типовое здание с гаражом. Это позволит обеспечить сотрудников отделения рабочими местами, соответствующими всем требованиям, создать для них комфортные и безопасные условия труда.
Отметим, что сегодня станция обладает шестью специализированными автомобилями «Газель». Все они оборудованы дефибрилляторами, портативными электрокардиографами, реанимационными укладками, укладками для родовспоможения, портативными аспираторами, дыхательной аппаратурой и многим другим.
При этом две бригады станции скорой медицинской помощи укомплектованы для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.
Отделение обслуживает свыше 53 тысяч мегионцев. В зону обслуживания также входит населения деревни Вата, села Покур, работники Северо-Покурского, Ватинского, Аганского, Южно-Аганского месторождений, трасса «Нижневартовск – Сургут» с 205 километра по 155 километр.
Работа организована в 2 смены по 12 часов каждая. В среднем за год бригады отделения выполняют 15 тысяч выездов по неотложным и экстренным поводам, для проведения медицинской эвакуации.
«Здесь имеется все необходимое для оказание неотложной медицинской помощи людям. Конечно, условия пребывая сотрудников станции скорой помощи лучше, чем на предыдущей площадке. Но это не то здание, на котором будет закреплено отделение», – сказала Наталья Комарова.
Главный врач Мегионской городской больницы Иван Чечиков подтвердил, сообщив, что в настоящее время прорабатывается два варианта для размещения отделения, уже выработаны эскизные планы. Планируемый срок принятия решения – март 2022 года.