Уникальные архивные документы времен Великой Отечественной войны представили губернатору Югры в Радужном

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Всероссийскую выставку архивных документов «Без срока давности», проект «В лабиринтах разума» представили губернатору Югры Наталье Комаровой в ходе рабочего визита главы региона в Радужный.
Губернатору презентовали масштабный проект, в ходе которого посетители могут ознакомиться с архивными документами о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, преступлениях нацистов и их пособников на оккупированных территориях. Архивные документы были рассекречены и опубликованы в соответствии с федеральным проектом «Без срока давности», реализуемым по поручению президента России Владимира Путина.
Отметим, это мобильная выставка, которая стартовала в Пыть-Яхе в феврале. Также ее смогли увидеть жители Пойковского, Нефтеюганска, Сургута и других муниципалитетов автономного округа.
По всей стране проект вобрал в себя 7 тысяч архивных документов, часть из которых представлена на выставке в Радужном. Экспозиция отражает различные аспекты политики геноцида советского народа. К работе над проектом на федеральном уровне были подключены 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих вузов страны.
По информации info@admhmao.ru
Тӑм ванӑн Радужной вошн округ кәща нєӊа Н. Комаровая Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆь оӆӑӊӑн архив нєпекӑт ванӆтӑсыйт. Щит «Без срока давности» нємпи ванӆтупсыйн, хута вуӆаӊ ӆаӆь оӆӑӊӑн Россия мўв архивной нєпекӑт шиваӆӑты рӑхӆ.
Щи нєпекӑт федеральной архивн вәсӑт па тӑм ванӑн веӆщи мира ванӆтӑты пӑта пўншсыйт. Щи оӆӑӊӑн Россия мўв хон ики В. Путин нємасыя поступсыйн ёш пос пунӑс. Щи нєпекӑтн хӑншман вәӆ, хутыса ӑӆ мир ӆаӆь пурайн вәсӑт па вуӆаӊ шәк вантсӑт па хуты фашистӑтн па полицай ёхн ӆыв шәкӑтсыйт.
Лупты мосӆ, хуты тӑм ванӆтупсы мўӊ округевн тәнӆуп тыӆӑщн Пыть-Ях вошн ванӆтӑсы, щӑӆта Пойковской, Нефтеюганск, Сәрханӆ па па округ вошӑтн вєрӑнтсы.
Иса Россия мўвев ӆуваттыйн тӑм ванӆтупсыя 7 щурӑс архивной нєпек ӑкӑтсы, итәх нєпекӑт Радужной вошн ванӆтӑсыйт. Иса Россия мўв 47 архив тӑхи, щи тӑхетн рәпитты 370 хуят, история щирн кӑпӑртты 66 хӑннєхә тӑм вуӆаӊ вєр әхтыйн рәпитсӑт.
Вәятн щи оӆӑӊӑн:
Иса Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆь мӑр Советской Союз мир кўтн немщӑтн вўюм мўвӑтн 84,8 муӆтас ӑӆ хӑннєхә хӑщӑс, 13 684 692 хуят нӑртамӆы пӑрӑтсыйт, 11 520 379 оккупированной мўвӑтн хуӆтпєӆы тәсыйт, 2 164 313 Германия мўва рәпитты кєша тәсыйт, хуӆща ӆыв юхи ӑнт юхӑтсӑт.
Айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Надежда Вах