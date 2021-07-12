О ситуации с лесными пожарами в Югре

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По состоянию на 09:00 12 июля, на территории автономного округа действуют 9 лесных пожара на территории Березовского и Урайского лесничеств, из них 1 локализованный лесной пожар. Сегодня в регионе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 217 лесных пожара.
Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом, позвонив на любой из действующих телефонов:
– специализированная диспетчерская служба Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3467) 33-15-46;
– прямая линия лесной охраны 8 (800) 100-94-00;
– служба экстренного реагирования 112.
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