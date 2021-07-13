Определены победители фотоконкурса «Открой Югру!»

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Экспертная комиссия фотоконкурса «Открой Югру!» выбрала победителей в профессиональной категории. Их имена будут объявлены 12 июля в День фотографа. В Ханты-Мансийск съехались именитые фотографы и медиаспециалисты.
Ранее каждый член жюри проделал непростую работу: оценил сотни фотографий в профессиональной категории на портале «Открытый регион – Югра». На финальное обсуждение были выбраны топовые работы в каждой номинации, которые набрали наибольшее количество баллов.
- С учетом того, что у нас развиваются креативные индустрии, региональный маркетинг и брендинг, туризм, принимаются новые программы поддержки инвестиций Нам важно, чтобы Югра была представлена во всей своей красоте на российских и международных площадках, - комментирует Елена Шумакова, директор Департамента общественных и внешних связей Югры. - Не менее значимо, чтобы регион могли увидеть глазами ее жителей, и этот конкурс дает такую возможность: среди профессионалов участвуют порядка 500 специалистов, от любителей поступило около двух тысяч работ. Широкий взгляд на Югру позволяет увидеть ее глазами людей, оценить те возможности, которые есть в регионе, ее красоты и ресурсы. Мы открыли для себя много новых фотографов в разных направлениях.
- Конкурсы очень важны для творческих людей, чтобы стать частью культурной жизни своего региона. Кто лучше местных жителей сможет рассказать о регионе? - задал риторический вопрос Василий Прудников, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, член Союза журналистов России. – Номинации отличные, показывают разнообразие жизни, самобытность и красоту округа. Представлены и документальные, и художественные снимки. Югра – очень просторный, красивый, колоритный регион. Недаром в номинации «Бережем природу» представлено так много достойных работ. Я и сам очень хочу поснимать, знаю, что у меня будет такая возможность: сегодня будет экскурсия по Ханты-Мансийску, а завтра я совершу путешествие по Нижневартовскому район.
- Посмотрев работы югорчан, я был удивлен. Потому что среди 825 работ, которые я просмотрел, бОльшая часть – очень достойные работы. Нет хороших и плохих снимков. Это не спорт. Это в первую очередь творчество. И каждый видит по-своему. Отмечу, что это очень серьезный и достойный уровень. Югра очень фотогенична, - поделился впечатлениями Олег Зотов, фотограф, основатель ZotovSchool.
В ближайшие дни члены жюри проведут мастер-классы. Также они отправятся в ознакомительный тур по разным уголкам Югры, чтобы не только на фотографиях, но и воочию увидеть одни из самых интересных уголков региона: стойбища Белоярского и Сургутского районов, объекты промышленной и нефтегазодобывающей отрасли, озера Светлое и Самотлор.
Напомним, что всего на фотоконкурс поступило 1353 заявки от 497 участников в категории «Профессиональный фотограф». Они отправляли фотографии на портал «Открытый регион – Югра».
В любительской номинации на фотоконкурс было отправлено 2011 работ. Они размещались в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с хэштегами #ОткройЮгру и названием номинации.
По информации info@admhmao.ru