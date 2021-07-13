Нижневартовск – один из лидеров окружного рейтинга по обеспечению благоприятного инвестклимата

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Нижневартовск стал одним из лидеров рейтинга муниципальных образований Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2020 года. Результаты рассмотрели члены совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в ходе заседания, которое состоялось под председательством губернатора округа Натальи Комаровой.
По итогам рейтинга обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2020 год первое место занял Сургутский район. На второй позиции оказался Кондинский район. «Бронзу» разделили Нижневартовск и Белоярский район.
Помимо этого, в ходе оценки были определены муниципалитеты-лидеры в шести направлениях. В частности, в группе «Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций» лучшими были признаны Сургутский район, Нижневартовск, Кондинский район. Возглавить подгруппу они смогли за счет роста количества реализуемых инвестиционных проектов, положительной динамики инвестиций в основной капитал.
Все муниципальные образования Югры получили максимальные оценки в группе «Улучшение предпринимательского климата в сфере энергетики». В них зафиксирован высокий уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества эффективностью процедур по подключению к электросетям.
Для расчета использовались 32 показателя, из них 26 – фактические данные, 6 – опросы, в которых приняли участие свыше 3 тысяч 700 респондентов из числа бизнес-сообщества.
«При составлении рейтинга принималось во внимание 32 показателя. В 18 муниципальных образования отмечен рост значений показателей по сравнению с предыдущим периодом. Это свидетельствует об организации в муниципалитетах системной работы по улучшению инвестиционного климата», – подчеркнула глава региона.
Как сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры, по итогам составления рейтинга для улучшения инвестиционного климата муниципалитетам рекомендовано повышать компетенции команд, участвующих в инвестиционной деятельности за счет обмена лучшими практиками, проведения стажировки, проведения обучающих мероприятий, а также усилить меры, направленные на развитие системы муниципально-частного партнерства.
Добавим, что в Нижневартовске только за первый квартал объем инвестиций оценивается в размере 9,5 млрд. рублей. В стадии реализации находятся проекты общей инвестиционной емкостью более 2,5 млрд. рублей (планируется создание более 300 рабочих мест). Среди них: индустриальный парк по переработке и утилизации отходов промышленного производства, гостинично-деловой центр, спортивно-оздоровительный комплекс. В настоящее время на территории для привлечения инвесторов и создания комфортных условий при реализации проекта создан ряд условий. Например, после реконструкции возобновил работу центр оказания услуг «Мой бизнес». В формате «одного окна» обратившиеся могут открыть свой бизнес, арендовать рабочие места, провести деловые переговоры или встречи.
«Наш город стал одним из первых, кто начал работу по заключению контрактов жизненного цикла. Это еще одна форма привлечения инвестора для участия в развитии городской инфрастуктуры. В прошлом году были завершены работы на улице Г.И. Пикмана. В этом году, по поручению губернатора округа Натальи Комаровой, возводится дорога на улице Московкина - в створе улиц Героев Самотлора и Салманова», - пояснил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.
Стоимость контракта составляет около 248 млн. рублей. Как сообщили в МКУ «Управление капитального строительства г. Нижневартовска», кроме самой дороги строителям предстоит создать ливневую канализацию, проложить коммуникации для уличного освещения и установить необходимые для этого опоры, возвести тротуары, велодорожки, парковки, карман для автобусной остановки, произвести озеленение территории. Подрядчику предстоит не только построить участок дороги, но и в дальнейшем его содержать и обслуживать в течении на девять лет.