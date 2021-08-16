Итоги выдвижения кандидатов на выборах осенью этого года

  • Русский
  • Хантыйский
  • Мансийский
Итоги выдвижения кандидатов на выборах осенью этого года

В единый день голосования 19 сентября 2021 года жители автономного округа будут выбирать депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, на выборах в органы местного самоуправления и в Тюменскую областную Думу седьмого созыва.

На территории Югры образован 741 избирательный участок. На сегодня в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным на территории автономного округа, выдвинулись 19 кандидатов, в том числе 17 от политических партий, 2 – в порядке самовыдвижения.

В Тюменскую областную Думу по 10 одномандатным избирательным округам, образованным на территории Ханты-Мансийского автономного округа, выдвинулось 35 кандидатов. Все кандидаты выдвинуты от 4 парламентских партий

Дума ХМАО – Югры формируется по смешанной системе – половина кандидатов от политических партий (по спискам), половина – по одномандатным округам. Всего на 38 мандатов выдвинуто 404 кандидата, из них 83 по 19 одномандатным округам и 321 по партийным спискам.

Представительный орган власти столицы автономного округа формируется также по смешанной системе.  В Думу города Ханты-Мансийск зарегистрированы 12 кандидатов по партийным спискам и 12 кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Политическая борьба на уровне муниципалитетов традиционно самая активная. На муниципальных выборах в Югре планируется выбрать 290 депутатов. Сейчас в органы местного самоуправления выдвинулось всего 1 173 кандидата, в числе которых 427 кандидатов –  по самовыдвижению.

13 августа были завершены сроки представления соответствующих документов на регистрацию.  Вскоре избирателям будут известны имена всех зарегистрированных кандидатов по всем уровням выборов. В помещениях 567 избирательных участков будут применяться средства видеонаблюдения с возможностью онлайн-трансляции изображения, в остальных 174 участковых комиссиях будут применяться средства видеорегистрации (видеофиксации) изображения. 

А выборы начнутся совсем скоро. Первыми начтут голосовать жители отдаленных поселений и стойбищ, свое право они используют с 29 августа по 16 сентября этого года.

 

По информации Избиркома ХМАО-Югры материал подготовила Валентина Узель.

!ГРАНТ!

Итоги выдвижения кандидатов на выборах осенью этого года
Нпак тратан мн ста ввавв

Сӯкыр тпос 17-19 хталант мн лнэ мв мире нпак тратан мн с тах та вваве. Тнт мн свсыр Думан (Государственный, Тюменский область, окружной, районный ос городской) депутатыт ос яныг ӯсыт, районыт кӯщаит тах прив.

Мнь пвлыӈ мтт ос врт лнэ хтпат ты тпос 29 хталныл мхум прияӈкв та вылтахтгыт. Тн палтаныл кӯщаит нпак тратан ттапсов ёт тнти тах ёхталгыт. Ос яныг пвлытт, ӯсытт лнэ мхум вртур тпос 17 хталныл 19 хталэ мус приян мн ялуӈкв тах врмгыт.

Округувт 741 нас колыт тах пунсавет. Тот хтпат пуссын пслуӈкв патавет, нматыр лпалахтын врмаль ул вос лы. Ос «общественный наблюдатель» нампа мхласыт тот хтал палыт ӯнлуӈкв патгыт. Тн тӯяг ос лӯпта тпост ханищтавсыт, ты мхум ань ёмащакв вганыл, приян мт хумус щпитым вос лгыт ос тот мир сака акван ул вос атхатыглгыт.

Избирательный комиссия колт рӯпитан кӯщай хум Денис Корнеев приян врмаль уральтым св тл рӯпиты, ты рӯпата вгтэ. Тав потыртаме щирыл, наблюдатель-хтпат мк рнэ рӯпата вргыт. Тн нпак тратан колн ёхталан хтпат ловиньтыяныл, видео хосыт ты тла уральтыяныл. Кос хт мхум нпак тратаӈкве патгыт, тн пуссын тинан тах пславет.

Ань ты этпос 13 хоталэ мус депутатыг рӯпитаӈкв ксащан хтпат наманыл тра та паттувсыт. Ты тл сака св лмхлас ты рӯпатан вораты:

– Государственный Думан - 19 хтпа прияхты (политический партия плныл -17 хтпа, 2 хтпа – тнти прияхтг);

– округ Думан – 404 хтпа;

– Тюменский область Думан – 35 хтпа;

– районный ос городской Думатн -  1 стыра 173 хтпа.

Скконыт хаснэ мтт рӯпитаӈкве ксащан хтпат ты тпос 4 хталэ мус тнти нпаканыл тув ттсаныл. Тва хтпат ты кос тот рӯпитаӈкв номсысыт, ос матрыг прияхтуӈкв ат ксащасыт, нпаканыл ювле висаныл.

Мир приян тэла мн округув мгыс – ты с сака рнэ врмаль. Ань лнэ мв янытыл ты рӯпатан мк номтыӈ ос сръёр хтпат прияӈкв ри. Тн маныр скконыт пирмайтгыт, та щирыл мир лаль луӈкве тах та паты. Сӯкыр тпос 17-19 хталант округув янытыл нпак тратаӈкве та патв.

Валентина Хозумова

!ГРАНТ!

Пнд, 16/08/2021 - 17:28

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.