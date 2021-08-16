Итоги выдвижения кандидатов на выборах осенью этого года

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В единый день голосования 19 сентября 2021 года жители автономного округа будут выбирать депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, на выборах в органы местного самоуправления и в Тюменскую областную Думу седьмого созыва.
На территории Югры образован 741 избирательный участок. На сегодня в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, образованным на территории автономного округа, выдвинулись 19 кандидатов, в том числе 17 от политических партий, 2 – в порядке самовыдвижения.
В Тюменскую областную Думу по 10 одномандатным избирательным округам, образованным на территории Ханты-Мансийского автономного округа, выдвинулось 35 кандидатов. Все кандидаты выдвинуты от 4 парламентских партий
Дума ХМАО – Югры формируется по смешанной системе – половина кандидатов от политических партий (по спискам), половина – по одномандатным округам. Всего на 38 мандатов выдвинуто 404 кандидата, из них 83 по 19 одномандатным округам и 321 по партийным спискам.
Представительный орган власти столицы автономного округа формируется также по смешанной системе. В Думу города Ханты-Мансийск зарегистрированы 12 кандидатов по партийным спискам и 12 кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Политическая борьба на уровне муниципалитетов традиционно самая активная. На муниципальных выборах в Югре планируется выбрать 290 депутатов. Сейчас в органы местного самоуправления выдвинулось всего 1 173 кандидата, в числе которых 427 кандидатов – по самовыдвижению.
13 августа были завершены сроки представления соответствующих документов на регистрацию. Вскоре избирателям будут известны имена всех зарегистрированных кандидатов по всем уровням выборов. В помещениях 567 избирательных участков будут применяться средства видеонаблюдения с возможностью онлайн-трансляции изображения, в остальных 174 участковых комиссиях будут применяться средства видеорегистрации (видеофиксации) изображения.
А выборы начнутся совсем скоро. Первыми начтут голосовать жители отдаленных поселений и стойбищ, свое право они используют с 29 августа по 16 сентября этого года.
По информации Избиркома ХМАО-Югры материал подготовила Валентина Узель.
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Сӯкыр тпос 17-19 хталант мн лнэ мв мире нпак тратан мн с тах та вваве. Тнт мн свсыр Думан (Государственный, Тюменский область, окружной, районный ос городской) депутатыт ос яныг ӯсыт, районыт кӯщаит тах прив.
Мнь пвлыӈ мтт ос врт лнэ хтпат ты тпос 29 хталныл мхум прияӈкв та вылтахтгыт. Тн палтаныл кӯщаит нпак тратан ттапсов ёт тнти тах ёхталгыт. Ос яныг пвлытт, ӯсытт лнэ мхум вртур тпос 17 хталныл 19 хталэ мус приян мн ялуӈкв тах врмгыт.
Округувт 741 нас колыт тах пунсавет. Тот хтпат пуссын пслуӈкв патавет, нматыр лпалахтын врмаль ул вос лы. Ос «общественный наблюдатель» нампа мхласыт тот хтал палыт ӯнлуӈкв патгыт. Тн тӯяг ос лӯпта тпост ханищтавсыт, ты мхум ань ёмащакв вганыл, приян мт хумус щпитым вос лгыт ос тот мир сака акван ул вос атхатыглгыт.
Избирательный комиссия колт рӯпитан кӯщай хум Денис Корнеев приян врмаль уральтым св тл рӯпиты, ты рӯпата вгтэ. Тав потыртаме щирыл, наблюдатель-хтпат мк рнэ рӯпата вргыт. Тн нпак тратан колн ёхталан хтпат ловиньтыяныл, видео хосыт ты тла уральтыяныл. Кос хт мхум нпак тратаӈкве патгыт, тн пуссын тинан тах пславет.
Ань ты этпос 13 хоталэ мус депутатыг рӯпитаӈкв ксащан хтпат наманыл тра та паттувсыт. Ты тл сака св лмхлас ты рӯпатан вораты:
– Государственный Думан - 19 хтпа прияхты (политический партия плныл -17 хтпа, 2 хтпа – тнти прияхтг);
– округ Думан – 404 хтпа;
– Тюменский область Думан – 35 хтпа;
– районный ос городской Думатн - 1 стыра 173 хтпа.
Скконыт хаснэ мтт рӯпитаӈкве ксащан хтпат ты тпос 4 хталэ мус тнти нпаканыл тув ттсаныл. Тва хтпат ты кос тот рӯпитаӈкв номсысыт, ос матрыг прияхтуӈкв ат ксащасыт, нпаканыл ювле висаныл.
Мир приян тэла мн округув мгыс – ты с сака рнэ врмаль. Ань лнэ мв янытыл ты рӯпатан мк номтыӈ ос сръёр хтпат прияӈкв ри. Тн маныр скконыт пирмайтгыт, та щирыл мир лаль луӈкве тах та паты. Сӯкыр тпос 17-19 хталант округув янытыл нпак тратаӈкве та патв.
Валентина Хозумова
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