В Югре в 2026 году газифицируют 637 домовладений, в том числе в СНТ
Правительство Югры внесло изменения в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций автономного округа до 2030 года.
Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регионального правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука.
Решение предусматривает формирование сводного и пообъектного планов-графиков догазификации, включение домовладений, в том числе по территориям садоводств, планируемых к подключению в рамках догазификации до 2030 года. Приведены в соответствие сведения по наличию на территории автономного округа бесхозяйных сетей, исполнению мероприятий в рамках программы развития газоснабжения и газификации автономного округа. Актуализируются целевые показатели программы газификации ЖКХ, промышленных и других организаций.
«Это один из проектов, который был инициирован партией «Единая Россия», поддержан правительством Российской Федерации, нашим президентом, который всегда уделяет этому направлению особое внимание. Сегодняшними изменениями мы увеличиваем план с 5994 до 6093 домовладений. 637 из них будут газифицированы уже в этом году. Это большая работа, которую мы продолжаем, отвечая на запросы жителей нашего региона», - отметил Руслан Кухарук.
Он добавил, что в сводный план-график также включены 6 садоводческих объединений – одно в Нефтеюганске и пять в Урае. Это вопрос не только качественного оказания услуг населению, но и безопасности, поскольку в условиях продолжительной и холодной зимы доступность энергоресурсов, используемых для отопления домовладений, имеет для жителей первостепенное значение, подчеркнул глава региона. А газ в этом плане не только безопасен, но и более экономичен.
Как сообщил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа Матвей Каров, на текущий момент в рамках программы газораспределительные организации подключили 3811 домовладений. А из плана на 2026 год 90 объектов из 637 уже обеспечены газом, в том числе 38 в СНТ.
«Инвентаризация домовладений, расположенных в границах садоводств, подходящих под критерии газификации, продолжается. И на основании решений общих собраний садоводов в планы-графики будут вноситься дополнительные изменения», - отметил Матвей Каров.