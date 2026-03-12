Путь к вершине: олимпийский чемпион Александр Легков поделится опытом с молодежью
Просветительское мероприятие состоится 16 марта в онлайн-формате. К подключению приглашаются все желающие.
Встречу со слушателями проведет лектор Российского общества «Знание», олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Александр Легков. Легендарный спортсмен расскажет свою историю триумфа – от первых шагов на трассе до золотой медали на Олимпиаде. Он объяснит, почему падения – не конец пути, а возможность стать сильнее и двигаться вперед с новой решимостью.
Кроме того, Александр Легков поделится размышлениями о внутренней мотивации и силе духа, накале спортивных баталий и неповторимом чувстве гордости за свою страну, которое он испытывал, стоя на пьедестале.
Начало: 14:00 (время местное).
Адрес: онлайн.
Узнать подробную информацию о мероприятии, зарегистрироваться на участие и посмотреть трансляцию можно на сайте Общества «Знание».