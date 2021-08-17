Две операции за сутки – на головном мозге и сердце – перенесла пациентка травмбольницы

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Оба вмешательства были неотложными. Врачи сразу двух специализированных клиник Сургута спасали 71-летнюю пациентку. Женщина была госпитализирована в травматологическую больницу с ишемическим инсультом. Здесь, в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения, в экстренном порядке ей провели тромбоэкстракцию. Специалисты удалили причину инсульта – тромб. Он закупорил сосуд, снабжающий значительную часть головного мозга.
«Медлить в таком случаи нельзя – с каждой минутой возрастает вероятность необратимых последствий, - говорит заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сургутской травмбольницы Максим Бессмертных. - Высокотехнологичную операцию выполнили под рентгеном, на самом современном ангиографе, полученном по национальному проекту «Здравоохранение». Это оборудование позволяет многократно увеличивать изображение сосудов головы. Во время таких вмешательств важны уверенность и точность в действиях. Например, в данном случае имели дело с сосудом, который чуть больше миллиметра в диаметре».
Однако даже после удаления тромба жизнь пациентки оставалась под угрозой, но уже из-за проблем с сердцем. Когда головному мозгу пациентки уже ничего не угрожало, врачи диагностировали еще фибрилляцию предсердий и брадисистолию (редкий пульс). Сердце женщины сокращалось всего 30 раз в минуту при норме 60-70. Врачи травматологической больницы пригласили к пациентке специалиста по лечению нарушений сердечного ритма из Сургутского окружного кардиоцентра, который принял решение о срочной установке кардиостимулятора.
«Брадисистолия – это угрожающая ситуация, кровоток при этом неадекватный. Чтобы обеспечить головной мозг и другие органы нормальным кровоснабжением, нужен кардиостимулятор. Пока пациентке установили временный водитель ритма, но не исключено, что в дальнейшем его придется заменить на постоянный», - отметил интервенционный аритмолог отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Сургутского окружного кардиоцентра Денис Моргунов.
Ситуации, когда специалистам кардиоцентра приходится оперировать на базе травматологической больницы, довольно редки. Но обе клиники всегда готовы к такой совместной работе. Например, в этот раз транспортировка пациентки после инсульта была сопряжена с высокими рисками. Условия для проведения операции по установке кардиостимулятора в травмбольнице есть – снова задействовали ангиограф. Оба вмешательства – малоинвазивные, не требующие общей анестезии, поэтому могут - а в таких случаях даже должны - проводиться в один день. Из-за совокупности тяжелых заболеваний кардиологам и неврологам пока сложно спрогнозировать, как поведет себя организм пациентки. Сегодня её состояние стабильное, после оперативного лечения постепенно начала восстанавливаться двигательная функция, и есть предпосылки к тому, что в дальнейшем женщина сможет себя обслуживать самостоятельно.
По информации https://dzhmao.ru/