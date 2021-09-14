Югра вошла топ-10 активных участников национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»

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Югра вошла топ-10 активных участников национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»

Югра принимает участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

В этом году Югра представила на конкурс 14 региональных брендов, в числе которых «Кондинский карась» (ОКМНС «Киндаль», ООО СП «Айтур»), «Сибирские рыбные консервы» (НРКК «Санта-Мария»), «Шеркалинский чебак» (ООО «Национальная община Лангки»), «Кондинские белые грибы» (ООО «Регион К»), «Югорский мармелад» (СПК «Ханты-Мансийский»), «Таволжная моченая морошка» (ООО «Ягоды Югры»).

Всего на конкурс поступили более 700 заявок из 84 регионов страны. Югра заняла седьмое место по количеству поданных заявок, разделив его с Оренбургской, Тульской и Челябинской областями.

Жители автономного округа смогут поддержать местных товаропроизводителей на официальном сайте мероприятия с 20 октября по 7 ноября.

Конкурс был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей

Втр, 14/09/2021 - 09:43

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