Югра вошла топ-10 активных участников национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»

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Югра принимает участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В этом году Югра представила на конкурс 14 региональных брендов, в числе которых «Кондинский карась» (ОКМНС «Киндаль», ООО СП «Айтур»), «Сибирские рыбные консервы» (НРКК «Санта-Мария»), «Шеркалинский чебак» (ООО «Национальная община Лангки»), «Кондинские белые грибы» (ООО «Регион К»), «Югорский мармелад» (СПК «Ханты-Мансийский»), «Таволжная моченая морошка» (ООО «Ягоды Югры»).
Всего на конкурс поступили более 700 заявок из 84 регионов страны. Югра заняла седьмое место по количеству поданных заявок, разделив его с Оренбургской, Тульской и Челябинской областями.
Жители автономного округа смогут поддержать местных товаропроизводителей на официальном сайте мероприятия с 20 октября по 7 ноября.
Конкурс был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей