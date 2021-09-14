Самую высокую зарплату в ХМАО предлагают специалистам по добыче сырья, а самую низкую - работникам фитнеса и красоты

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала около 8 тысяч вакансий, открытых в Ханты-Мансийском автономном округе в августе 2021 года, и выяснила, кому в регионе предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату.
Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата ожидаемо оказалась в профессиональной сфере «Добыча сырья» - в среднем это 64,2 тыс. руб.. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Высший менеджмент» - 64 тыс. руб., «Строительство, недвижимость» - 63,1 тыс. руб., «Производство» - 59,9 тыс. руб. и «Автомобильный бизнес» - 59 тыс. руб..
Антитоп по уровню зарплатного предложения в Югре возглавила сфера «Спорт, фитнес, салоны красоты» - в среднем это 40,3 тыс. руб.. Чуть больше предлагают представителям сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» - 43,3 тыс. руб.
Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 52,4 тыс. руб. Для сравнения: по России – 49,3 тыс. руб..
О HeadHunter
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru - один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).
Анна Осипова
Руководитель пресс-службы
HeadHunter Урал