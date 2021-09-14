Открытие творческого сезона Окружного Дома народного творчества Квест «Селфи с творчеством»

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Открытие творческого сезона Окружного Дома народного творчества Квест «Селфи с творчеством»

Пришла осень, а это значит, что самое время объявить об открытии творческого сезона! Мы решили начать ярко и со вкусом.

18 сентября в Окружном Доме народного творчества состоится квест «Селфи с творчеством». Гостем праздника может стать любой, нужно только время и желание.

Мы приготовили увлекательную программу, в которой Вас ждет выступление театра-студии «Дельтаплан», путешествия по тропам народного искусства, мастер-класс по хореографии, знакомство с традиционной казачьей культурой, культурой обских угров и многое-многое другое.

Каждый гость должен принять участие во всех мероприятиях, сделать селфи с организаторами творческой площадки и получить жетон. В последнем пункте квеста участникам, набравшим жетоны со всех точек, выдается сертификат о прохождении в финал. Финалисты должны выложить фотографии в своих социальных сетях и отметить Окружной Дом народного творчества.

Каждому будет присвоен уникальный номер. Победитель будет определен через генератор случайных чисел и получит приз.

Мы ждем именно Вас 18 сентября в 14.00 на Открытии творческого сезона Окружного Дома народного творчества!

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Втр, 14/09/2021 - 09:53

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