Открытие творческого сезона Окружного Дома народного творчества Квест «Селфи с творчеством»

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Пришла осень, а это значит, что самое время объявить об открытии творческого сезона! Мы решили начать ярко и со вкусом.
18 сентября в Окружном Доме народного творчества состоится квест «Селфи с творчеством». Гостем праздника может стать любой, нужно только время и желание.
Мы приготовили увлекательную программу, в которой Вас ждет выступление театра-студии «Дельтаплан», путешествия по тропам народного искусства, мастер-класс по хореографии, знакомство с традиционной казачьей культурой, культурой обских угров и многое-многое другое.
Каждый гость должен принять участие во всех мероприятиях, сделать селфи с организаторами творческой площадки и получить жетон. В последнем пункте квеста участникам, набравшим жетоны со всех точек, выдается сертификат о прохождении в финал. Финалисты должны выложить фотографии в своих социальных сетях и отметить Окружной Дом народного творчества.
Каждому будет присвоен уникальный номер. Победитель будет определен через генератор случайных чисел и получит приз.
Мы ждем именно Вас 18 сентября в 14.00 на Открытии творческого сезона Окружного Дома народного творчества!
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Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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