Сначала танец – это форма, а со временем он становится состоянием. (М. Бежар)

  • Русский
Сначала танец – это форма, а со временем он становится состоянием. (М. Бежар)

Итоги подведены, победители Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» названы, в том числе в направлении «Хореография», но фестивальные мероприятия на этом не заканчиваются.

16 и 17 сентября состоятся мастер-классы по современной и народной хореографии для руководителей и участников творческих коллективов.

Мастер-классы проводятся в очно-заочном формате.

Для проведения мастер-классов были приглашены:

- Калыгина Анна Александровна – заведующая отделом хореографического искусства ГРДНТ им. В.Д. Поленова, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, г. Москва;

- Верещагин Даниил Владиславович – председатель предметной цикловой комиссии «Народное художественное творчество» Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля современного танца «Ракета», лауреат Всероссийских и международных конкурсов балетмейстеров, г. Нижний Новгород.

Участников ждет насыщенная программа мастер-классов. Они смогут окунуться в неофолк и попытаются понять, что такое современный взгляд на русский танец, узнают, как на одной танцевальной фразе строится танец, как выбор песенного материала влияет на постановку и другие особенности хореографического искусства.

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Ср, 15/09/2021 - 16:31

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