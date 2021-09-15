Сначала танец – это форма, а со временем он становится состоянием. (М. Бежар)

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Итоги подведены, победители Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» названы, в том числе в направлении «Хореография», но фестивальные мероприятия на этом не заканчиваются.
16 и 17 сентября состоятся мастер-классы по современной и народной хореографии для руководителей и участников творческих коллективов.
Мастер-классы проводятся в очно-заочном формате.
Для проведения мастер-классов были приглашены:
- Калыгина Анна Александровна – заведующая отделом хореографического искусства ГРДНТ им. В.Д. Поленова, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, г. Москва;
- Верещагин Даниил Владиславович – председатель предметной цикловой комиссии «Народное художественное творчество» Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева, балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества ансамбля современного танца «Ракета», лауреат Всероссийских и международных конкурсов балетмейстеров, г. Нижний Новгород.
Участников ждет насыщенная программа мастер-классов. Они смогут окунуться в неофолк и попытаются понять, что такое современный взгляд на русский танец, узнают, как на одной танцевальной фразе строится танец, как выбор песенного материала влияет на постановку и другие особенности хореографического искусства.
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