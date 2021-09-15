В Югре обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования

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Накануне первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Охлопков провел заседание проектного комитета Югры, в котором приняли участие представители органов власти и местного самоуправления, общественности.
Предваряя заседание, Алексей Охлопков подчеркнул, что на сегодняшний день в полном объеме достигнуто 73 показателя региональных проектов. И это выше уровня аналогичного периода прошлого года.
«В текущем году паспортами проектов предусмотрено достижение 159 показателей, – сообщил директор окружного департамента проектного управления Данила Голубев. – В частности, по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» их общее число составило 29,2 тысячи человек, что практически в 2 раза больше запланированного. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, уже сейчас выше плана на 10 процентов».
В отношении регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» плановое значение пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, составило 252. Этот показатель также превышен – на сегодняшний день фактически эвакуированы 304 человека.
Поддержкой в рамках регпроекта по повышению производительности труда в Югре уже воспользовались 292 югорчанина. Таким образом, прогнозное значение превышено более чем на 10 процентов.
При реализации регионального проекта «Современная школа» в Алябьевскую, Русскинскую школы, школу №4 Покачей, гимназию «Лаборатория Салахова» Сургута для обновления материально-технической базы, функционирования кванториумов поставлены цифровые лаборатории, робототехническое оборудование, ноутбуки, многофункциональные устройства.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» для 11 муниципалитетов – Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский, Советский районы, Когалым, Лангепас, Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск – приобретено оборудование для создания новых мест дополнительного образования.
Для совершенствования регуляторной политики с применением новых технологий в дорожной отрасли приобретены и установлены на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения 13 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
«По проекту «Создание экосистемы поддержки гражданских инициатив» заключено 80 соглашений о предоставлении субсидий на общую сумму более 218 миллионов рублей с победителями регионального конкурса инициативных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан, – продолжил Данила Голубев. – В рамках проекта «Умный город» заключен договор на развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности автономного округа в части доработки ее структуры, автоматизации межведомственного взаимодействия, внедрения публичного портала. Интеграция информационной системы обеспечит повышение открытости градостроительной деятельности, улучшит межведомственное информационное взаимодействие между органами власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Особое внимание участники мероприятия акцентировали на обсуждении полученных эффектов от реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в Югре.
«В 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе запущено в строй три новых образовательных учреждения: комплекс «средняя школа – детский сад» №10 в Когалыме, лицей имени генерал-майора В.И. Хисматулина в Сургуте, лицей №1 имени А.С. Пушкина в Когалыме, – отметил Алексей Охлопков. – Обсудим, как ввод их в эксплуатацию повлиял на достижение показателей, установленных национальными проектами».
Директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин доложил, что национальным проектом «Образование» до 2025 года в Югре предусмотрено строительство 38 школ. Общая численность ученических мест в них превысит 27 тысяч.
«За время реализации регионального проекта «Современная школа», входящего в состав национального, в регионе создано уже 10 общеобразовательных организаций общей численностью 4 тысячи 180 мест. Эти школы были введены в эксплуатацию в Мегионе, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Сургуте, Белоярском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском района», – продолжил Алексей Дренин.
По его словам, до конца 2021 года будет введено в строй еще 4 образовательных объекта с общим количеством ученических мест свыше 3 тысяч – в Лангепасе, Сургуте, Ханты-Мансийске.
В продолжение заседания Алексей Дренин отметил, что в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин» в 2019-2020 годах было создано свыше 1,8 тысячи дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме того, в течение 2 лет за счет привлеченных из федерального бюджета средств было создано около 1 тысячи мест в негосударственном секторе.
«Все реализованные меры привели к тому, что на сегодняшний день в федеральной информационной системе в очереди на получение дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет нет ни одного нуждающегося. Таким образом, мы констатируем достижение 100-процентной доступности дошкольного образования в Югре», – отметил Алексей Дренин.
Отметим, на сегодняшний день в автономном округе реализуется 65 проектов, 47 из них – региональные. На их реализацию в 2021 году предусмотрено 35 миллиардов рублей.
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей