Югра подключится к единой цифровой платформе экспертизы

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Югра подключится к единой цифровой платформе экспертизы

Соглашение о взаимодействии с главным управлением государственной экспертизы подписали накануне губернатор Югры Наталья Комарова и начальник федерального ведомства Игорь Манылов.

«Документ направлен на снижение административных барьеров при прохождении государственной экспертизы проектной документации инвестиционных проектов, объектов капитального строительства», – ранее отмечала Наталья Комарова.

В ходе реализации соглашения Югра подключится к единой цифровой платформе экспертизы. Это позволит органам власти и застройщикам эффективнее управлять строительными проектами, а строительным экспертам – использовать в работе современные цифровые продукты.

Единая цифровая платформа экспертизы построена по сетевому платформенному принципу. Заложенные в нее технические решения направлены на то, чтобы экспертизы разных уровней не тратили ресурсы на создание персональных сервисов, но могли работать с общим набором инструментов и базой знаний в едином информационном поле. При подключении к системе учитываются компетенции и специфика тех участников, кто уже имеет свои наработки в этой сфере, проводится интеграция систем и обмен опытом.

«Объединяя усилия и работая в едином цифровом пространстве, мы идем к реинжинирингу процессов, управлению данными и параллельному проектированию, что глобально меняет подход к стройке и внедряет новую, эффективную систему управления инвестиционными проектами в строительстве. Главгосэкспертизе очень интересен опыт работы Югры с цифровыми технологиями и те уникальные IT-проекты, которые помогают развитию территорий региона как в социальной сфере, так и в нефтегазовой отрасли. Информационное взаимодействие со столь активным в продвижении цифровых решений регионом позволит и экспертному сообществу, и строительному комплексу объединить усилия для взаимного развития», – подчеркнул начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Материал предоставлен Департаментом общественных и внешних связей

Чт, 16/09/2021 - 09:28

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