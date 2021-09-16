В ХМАО Росгвардия поддержала акцию «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19»

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В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поддержали социальную акцию «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19», организованную журналистами местного информационного центра.
Согласно условиям акции, учреждениям, в которых процент привитых работников составляет более 60%, корреспонденты редакции вручают специальные информационные наклейки с надписью «Мы привиты от COVID-19» для размещения на входной группе административных зданий.
К проекту уже присоединились учреждения здравоохранения, образования, градообразующие предприятия и представители правоохранительных структур.
«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции среди военнослужащих и сотрудников теруправления ведомства стартовала в первом квартале текущего года. На сегодняшний день привито более 99% личного состава», – отметил начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре старший лейтенант Ратибор Павлов.
С первых дней пандемии представители Росгвардии принимают активное участие в противоэпидемических мероприятиях, осуществляют контроль соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте, проводят профилактические беседы с населением, оказывают государственные услуги гражданам дистанционно и по предварительной записи.
Артем Енов