На избирательных участках Ханты-Мансийска откроют пункты вакцинации от COVID-19 и гриппа

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17, 18, 19 сентября с 08.00 до 20.00 часов в окружном центре на избирательных участках в ДК «Октябрь» и Медицинской Академии будут открыты мобильные пункты по вакцинации граждан от COVID-19 и гриппа.
Прививочная кампания на избирательных участках будет организована специалистами отделения медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
В местах работы выездных прививочных бригад будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.
Напоминаем, что процедура проводится добровольно и бесплатно.
Пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО-Югры