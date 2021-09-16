Кедр – жемчужина лесов Сибири

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Так назывался экологический урок, который состоялся 15 сентября с учащимися Берёзовской начальной школы: 3 «В» класса (кл. рук М.В. Пилигримова), 3 «Г» класса (кл. рук. О.Н. Павлова) и 4 «Д» классов (кл. рук. Н.В. Новак).
Вначале экологического часа ученики ознакомились с презентацией «Заказник «Берёзовский» и узнали много интересного об особо охраняемых природных территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Больше всего детей заинтересовала информация о кедре. Инспекторы государственного заказника «Берёзовский» И.Н. Соколков и А.В. Табун рассказали об особенностях этого дерева: «Кедр – однодомное вечнозеленое дерево, может вырасти до 30-40, иногда до 60 м. в высоту. Кедр занимает особое место в жизни коренных народов Югры ханты, манси и лесных ненцев – он даёт ценные орехи, хорошую древесину, корень. У кедра прочая, мягкая и легкая древесина. Идут в дело и смола, и корни деревьев: смолой смолят лодки, а корнями сшивают бересту, лодки, нарты. Из корней изготавливают корневатики. Благодаря своей декоративности и быстроте роста кедры ценны для насаждений. Берегите леса!»
В результате беседы ребята поделились своими впечатлением и знаниями об окружающем мире.
Марина Табун,
заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Берёзовская НОШ»