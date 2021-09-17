«Театр обско-угорских народов – Солнце» открывает 20 юбилейный театральный сезон!

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Театр приглашает в гости жителей Ханты-Мансийска 4 сентября в 12:00 на спектакль для семейного просмотра «Невероятные приключения Ерофея Анямова» 6+. Это интерактивный и очень весёлый спектакль, главный герой которого - неистощимый на выдумки рассказчик и балагур охотник – манси Ерофей Анямов. В основе постановки лежат сказки замечательной югорской писательницы Маргариты Анисимковой.
В юбилейном сезоне зрители смогут увидеть новейшие премьеры театра - Солнце:
- Пластический спектакль, поставленный главным режиссером нашего театра Анатолием Гущиным «Великая» 12+ по мотивам произведения Еремея Айпина «В окопах, или Явление Екатерины Великой». Запланирован к показу 17 и 18 сентября в 17:00.
- Спектакль «Поединок» 12+ по новелле Еремея Айпина «Подвиг военфельдшера. Реквием сентября», повествующий о реальном событии Второй мировой войны – подвиге уроженки Саранпауля сержанта Елены Артеевой. О поединке юной, хрупкой девушки из маленького северного села и огромного фашистского танка, олицетворяющего мощь немецкой военной машины. Показы запланированы в октябре 2021 года.
- Спектакль «Запретный лес» 6+ - Это весёлая и увлекательная сказочная история с участием таинственных и страшноватых персонажей фольклора народов далёкой и загадочной Африки, наполненная экзотическими, нарядами, танцами и музыкой. Показы запланированы в октябре 2021 года.
- Спектакль «Сказка на бубне» 6+ - Это музыкальное представление, непринуждённо, легко и весело, знакомящее юную публику с музыкальными инструментами разных народов нашей планеты, с мифами и легендами об их происхождении, завершается сказкой о рождении музыки на земле. Запланирован к показу 12 сентября в 14:00.
- Спектакль «Дети неба» 6+. Это уже полюбившаяся зрителям кукольно-теневой спектакль о сотворении мира по эпосу народа манси, искусно поставленная режиссерами Марией Литвиновой и Вячеславом Игнатовым. Знакомый спектакль в новом сезоне, заиграет новыми красками благодаря переводу на мансийский язык.
В этом сезоне Театр готовится порадовать зрителя двумя новыми постановками, а декабре традиционно ждёт всех желающих на «Новогоднюю компанию».
В ХХ сезоне театр активно продолжает вести гастрольную деятельность.
11 сентября 2021 года для зрителей п. Салыма театр покажет театрализованное представление на фестивале «Кедра».
С 20 по 26 сентября 2021 в рамках программы «Обь-Иртышские гастроли. Национальный театр национальным поселениям» театр покажет музыкальную сказку «Сказка на бубне» 6+
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