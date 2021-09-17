«Театр берестяных масок» «Щанри-Хонра» (Вертолет)

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«Театр берестяных масок» «Щанри-Хонра» (Вертолет)

23 сентября 2021 года в 16:00 и в 18:00 на сценической площадке «Театра обско-угорских народов - Солнце» выступит хантыйский, любительский театр из п. Казым, со спектаклем «Щанри-Хонра» (Вертолет) 12+
«Театр берестяных масок» лауреат II степени окружного фестиваля любительских театров «Театральна Весна»
Авторы: Анне Тюрнпу, Игорь Устинович, Марина Кабакова.
Режиссеры: Анне Тюрнпу, Игорь Устинович.
Сценографы: Георгий Тарлин, Элизабет Суурсаар.
Художественный руководитель: Марина Кабакова.
Место проведения спектакля: г. Ханты-Мансийск ул. Мира 14А (Дом дружбы народов) зал на 2 этаже. 
Стоимость билета: 250р.

12+
12+
Пт, 17/09/2021 - 11:42

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