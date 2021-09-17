Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций или видеороликов «Диво России» подвел итоги

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Всероссийский фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций или видеороликов «Диво России» подвел итоги

Подведены итоги окружных федеральных этапов фестиваля-конкурса «Диво России» 2021 года. Окружной Дом народного творчества поздравляет всех призеров и победителей!

Всего в 2021 году в конкурсе приняли участие более 1000 видеороликов, около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов и несколько сотен фоторепортажей.

Отрадно видеть, что 10 проектов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стали призерами и победителями фестиваля.

Проекты «Медвежьи игрища» и «Обряд «Пупи хот» Окружного Дома народного творчества в номинации «Легенды, мифы и предания России» заняли первое и третье место соответственно. Проекты защищали специалисты Окружного Дома народного творчества: Тимофей Алексеевич Молданов и Светлана Николаевна Нестерова.

«Пупи хот» – это праздник, который проводят по случаю добычи медведя. Это синкретическое действо включает до 300 сценок, песен и танцев. Главная цель всего праздника – призвать медведя стать духом-покровителем.

Обряд уходит корнями в древние пласты югорской культуры – самые ранние наскальные изображения медведя в жертвенной позе датируются V веком до нашей эры.

Обряд «Медвежьи игрища» остается одним из важных обрядов в жизни ханты, именно в нем отражается мировоззрение народа, даны основные правила и нормы поведения в обществе, окружающей природе.

В 2016 году объект «Обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища» признан объектом нематериального культурного наследия народов РФ.

 

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Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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Пт, 17/09/2021 - 11:44

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