Приглашаем посетить квесты «Загадки охотничьей тропы» и «Сильных людей дорога»

  • Русский
12+
Приглашаем посетить квесты «Загадки охотничьей тропы» и «Сильных людей дорога»

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает молодёжь, студентов и школьников, всех увлечённых и энергичных 18 сентября 2021 года посетить квесты «Загадки охотничьей тропы» и «Сильных людей дорога». Проекты включены в программу «Пушкинская карта».

Вас ждёт интересное путешествие в таёжный лес. Познакомьтесь с охотничьим промыслом и особенностями охоты коренных жителей! Вам предстоит пройти задания на мышление, смекалку и умение работать в команде.

В квесте «Сильных людей дорога» наряду с навыками охотника участникам нужно будет проявить силу, ловкость и выносливость, преодолев препятствия верёвочного парка «Каснэ Маа»!

 

Будем рады видеть вас 18 сентября 2021 года на открытой экспозиции музея «Торум Маа» по адресу: ул. Собянина, д. 1.

 

Время проведения:

Квест «Загадки охотничьей тропы» – 11:00
https://www.culture.ru/events/1291191/kvest-zagadki-okhotnichei-tropy

Квест «Сильных людей дорога» – 14:00
https://www.culture.ru/events/1300407/kvest-silnykh-lyudei-doroga

 

Билеты можно приобрести на портале «Культура.РФ»,
на сайте или в кассе музея!

Телефон для справок и заявок: 8 (3467) 362-552, доб.109

12+
12+
Пт, 17/09/2021 - 12:02

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.