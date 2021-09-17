Приглашаем посетить квесты «Загадки охотничьей тропы» и «Сильных людей дорога»

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Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает молодёжь, студентов и школьников, всех увлечённых и энергичных 18 сентября 2021 года посетить квесты «Загадки охотничьей тропы» и «Сильных людей дорога». Проекты включены в программу «Пушкинская карта».
Вас ждёт интересное путешествие в таёжный лес. Познакомьтесь с охотничьим промыслом и особенностями охоты коренных жителей! Вам предстоит пройти задания на мышление, смекалку и умение работать в команде.
В квесте «Сильных людей дорога» наряду с навыками охотника участникам нужно будет проявить силу, ловкость и выносливость, преодолев препятствия верёвочного парка «Каснэ Маа»!
Будем рады видеть вас 18 сентября 2021 года на открытой экспозиции музея «Торум Маа» по адресу: ул. Собянина, д. 1.
Время проведения:
Квест «Загадки охотничьей тропы» – 11:00
https://www.culture.ru/events/1291191/kvest-zagadki-okhotnichei-tropy
Квест «Сильных людей дорога» – 14:00
https://www.culture.ru/events/1300407/kvest-silnykh-lyudei-doroga
Билеты можно приобрести на портале «Культура.РФ»,
на сайте или в кассе музея!
Телефон для справок и заявок: 8 (3467) 362-552, доб.109