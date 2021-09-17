В Югре началось голосование на выборах 2021 года

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17 сентября с 8.00 утра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открылись все участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и совмещенных с ними выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, а также выборах в органы местного самоуправления. Напомним, в этом году на территории Югры образован 741 избирательный участок.
Голосование проходит в три дня: 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Все участки для голосования работают с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.
Одновременно с голосованием в помещениях участковых избирательных комиссий проводится голосование граждан на дому. Заявления о выборе такой формы голосования принимают участковые избирательные комиссии до 14.00 19 сентября 2021 года. Возможностью проголосовать на дому могут воспользоваться югорчане, которые по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, другие уважительные причины) не могут прийти в помещение своей участковой избирательной комиссии.
Голосование проходит с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором мер санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья граждан. При входе в помещение для голосования организованы пункты температурного контроля и выдачи средств индивидуальной защиты. Каждый участник голосования получает индивидуальный комплект средств защиты, в который входит одноразовая маска, перчатки и ручка. Процедура голосования на дому организована схожим образом – участнику голосования передается индивидуальный пакет, включающий помимо бюллетеней для голосования маску, перчатки и ручку.
Для получения избирательных бюллетеней избирателю необходимо предъявить члену участковой комиссии свой паспорт. Передавать паспорт в руки члену УИК не нужно, достаточно показать его в развернутом виде на читаемом расстоянии, сначала на странице с фотографией, затем – с пропиской. Не забудьте приспустить маску на секунду, чтобы член участковой комиссии мог идентифицировать вашу личность. После этого вам будет предложено проставить росписи за каждый полученный бюллетень в списке избирателей.
Каждый житель Югры (имеющий постоянную прописку в пределах округа), придя на свой избирательный участок, получит от 6 до 9 бюллетеней для голосования:
2 – по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва;
2 – по выборам депутатов Думы ХМАО – Югры седьмого созыва;
2 – по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва;
и 1-3 бюллетеня по муниципальным выборам.
Так, 9 избирательных бюллетеней получат жители с.п. Сосновка в Белоярском районе, где одновременно федеральными и региональными выборами проходят выборы в районную думу, выборы депутатов в поселковый Совет, а также выборы главы поселка.
Чтобы заполнить бюллетень для голосования избирателю необходимо проставить в нем ОДИН любой знак (крестик, галочку и пр.):
- в бюллетене для голосования по федеральном (единому) избирательному округу (с партиями) – в квадрат, относящийся к списку кандидатов;
- в бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу – в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.
Если в избирательный бюллетень внесено более одного знака, такой бюллетень считается недействительным!
Заполненные бюллетени опускаются в стационарный ящик для голосования, а в случае проведения голосования на дому – в переносной ящик. Допускается сгибание, сложение избирательных бюллетеней для сохранения тайны волеизъявления граждан. Если на участке используются технические средства подсчета голосов – КОИБы, то бюллетени вносятся в развернутом виде по одному лицевой стороной вниз.
Найти свой избирательный участок просто, достаточно воспользоваться:
- сервисом «ТИК и УИК на карте России»;
- «Цифровыми сервисами» ЦИК России;
- позвонить по телефону «Горячей линии» ЦИК России: 8-800-200-00-20;
- позвонить по телефону «Горячей линии» Избирательной комиссии Югры: 8(3467)33-04-08.
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры