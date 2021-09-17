Наталья Комарова приняла участие в больших выборах

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Наталья Комарова приняла участие в больших выборах

Губернатор Югры Наталья Комарова одной из первых приняла участие в голосовании по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа седьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, депутатов Думы города Ханты-Мансийска. Традиционно Наталья Комарова проголосовала на избирательном участке №294, расположенном в КДЦ «Октябрь» в окружной столице. 

«В ходе подготовки к этому важнейшему событию в Югре были приняты все необходимые меры, предусмотренные регламентами Роспотребнадзора, по обеспечению безопасности людей, - отметила глава региона. – Важно, чтобы люди имели предусмотренную законодательством Российской Федерации возможность сделать выбор».

Наталья Комарова также обратила внимание на то, что в целях обеспечения легитимности и безопасности выборов в автономном округе был создан Центр общественного наблюдения, который обеспечивает видеонаблюдение за избирательными процессами, информационное, экспертное, правовое сопровождение возникающих вопросов. 

«Большую роль играют общественные наблюдатели. У нас в регионе эта команда насчитывает 1745 человек. Независимые общественные наблюдатели контролируют соблюдение всех мер, реализация которых направлена на открытость и доступность голосования,» - сказала губернатор. 

Напомним, что в течение трех дней жителям региона предстоит выбрать 360 депутатов в думы всех уровней – от Государственной до местных дум. Каждый житель Югры, придя на избирательный участок, получит от 6 до 9 бюллетеней – в зависимости от территории. За ходом голосования следят порядка 5 000 наблюдателей, из них свыше 1 700 – независимые общественные наблюдатели. Голосование, которое продлится в течение трех дней, организовано с соблюдением всех норм безопасности с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Так, по данным региональной избирательной комиссии, 75% членов избирательных комиссий сделали профилактическую прививку от коронавирусной инфекции.

Источник: admhmao.ru

Пт, 17/09/2021 - 13:53

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