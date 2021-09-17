В Государственной библиотеке Югры работает творческая мастерская «Букля»

- Русский
Учащиеся 1 «Е» класса средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3 города Ханты-Мансийска приняли участие в творческой мастерской для детей «Букля» в Государственной библиотеке Югры. Здесь дети занимаются лепкой, аппликацией, рисованием. Занятия в мастерской развивают творческое воображение, мелкую моторику, формируют познавательный интерес у детей. Первоклассникам раздали листы с изображением дерева, их задача состояла в том, что нужно было на ветви дерева наклеить зеленую бумагу, нарезанную в виде длинной хвои, а затем наклеить кедровые орехи. С этой задачей ребята справились легко и было желание сделать ещё что-то. Итогом мероприятия стало общее фото с учителем на память. По словам Дианы Ивановны Младенцевой, учителя 1 «Е» класса, это первое совместное мероприятие первоклассников.
Для читателей хотим сообщить, что также в Государственной библиотеке Югры проходят мастер-классы с использованием соленого теста, соли, бумажной пластики, рисования на воде по технике «Эбру» и оригами.
В творческой мастерской проводят занятия Надежда Ильинична Пизёлкина, Рузанна Мухтасымовна Сулямова, Инна Алексеевна Зацепина, Елена Валерьевна Осипова и Галина Юрьевна Парфенова. За дополнительной информацией вы можете обратиться по телефонам: 32-26-53, 8950-50-24-242 Парфенова Галина Юрьевна.
Галина Кондина
!ГРАНТ!