Коренные жители отдалённых стойбищ проголосовали досрочно

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Более 32 тысяч жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Югры проголосовали досрочно. Избирательная комиссия облетела все стойбища и отдалённые поселения, этими же рейсами были доставлены товары первой необходимости, продукты и лекарства.
17 сентября на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начались большие выборы. Жителям региона предстоит избрать 365 депутатов в думы всех уровней, а также глав пяти поселений.
Уже в первый день выборов 17 сентября на территории округа проголосовали 230 028 человек, что составляет 19,85% от общего количества голосующих югорчан. Лидером по явке избирателей (42,29 %) является Белоярский район.
Голосование проходит в строгом соответствии с избирательным законодательством и рекомендациями Роспотребнадзора.
Людмила Гурьева