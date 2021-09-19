Ханты-мансийцы активно голосуют

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Ханты-мансийцы активно голосуют

Сегодня, 19 сентября, выполнив свой гражданский долг и проголосовав, я пообщалась с председателем участкового избирательного участка № 308 г. Ханты-Мансийска Еленой Николаевной Борисенко.

Она заверила, что жители, относящиеся к данному участку, в течение трёх дней принимают активное участие в выборах, никаких инцидентов не произошло. На участке ведётся строгий конт­роль за соблюдением санитарных норм. На входе у каждого участника бесконтактно измеряют температуру тела, доступны антисептические средства, соблюдается санитарная дистанция.

«Гражданин заполняет бюллетень в отдельной кабинке», –  уточнила Е.Н. Борисенко. – Каждый избиратель в помещении для голосования получает одноразовую маску и перчатки, а также индивидуальную ручку. Избиратели входят на участок через одну дверь, а выходят через другую, чтобы исключить дополнительные контакты».

Людмила Гурьева

Вс, 19/09/2021 - 15:58

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