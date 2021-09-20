20 % жителей Югры боятся потерять работу

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди трудоспособного населения Ханты-Мансийского автономного округа и выяснила, опасаются ли они увольнения в ближайшее время.
По данным опроса сразу 20% жителей ХМАО считают, что им угрожает увольнение. Еще 73% подобной угрозы со стороны своего работодателя не чувствуют, а 7% затруднились ответить.
«В третьем квартале работники из Югры чаще боятся потерять работу: так, во втором квартале увольнения опасались 17% опрошенных, а не видели для себя такого риска 79%», - Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.
Индекс стабильности на текущем месте работы у жителей ХМАО существенно снизился: с 0,58 во втором квартале 2021 года до 0,44[1] в третьем квартале - то есть, в целом респонденты чувствуют себя на текущей работе менее уверенно, чем раньше. Кстати, во втором квартале по индексу стабильности на текущей работе регион занимал первое место в стране, а сейчас – лишь 24-е.
По России в целом увольнения в третьем квартале опасаются 20% респондентов, не опасаются – 71% (во втором квартале: 21% и 70% соответственно). Лидерами по доле тех, кто испытывает угрозу увольнения, в третьем квартале стали Липецкая область (28%), Ярославская область (27%) и Тверская область (26%). И наоборот: тех, кто не считает, что может быть уволен в ближайшее время, больше всего в Кировской области (89%), Пензенской области (84%) и Брянской области (83%).
Средний по стране индекс стабильности на текущем месте вырос с 0,39 во втором квартале 2021 года до 0,42 в третьем квартале. Наиболее высокий показатель наблюдается в Кировской (0,63), Пензенской (0,58) и Астраханской (0,55) областях, наиболее низкий – в Липецкой (0,24).
В разрезе профессиональной принадлежности наиболее высокая доля тех, кто боится увольнения, наблюдается среди представителей сфер «Инсталляция и сервис» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Закупки» (по 25%). Респондентов, которые не испытывают угрозы увольнения, больше всего в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (77%), «Информационные технологии, телеком» и «Наука, образование» (по 76%).
О HeadHunter
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru - один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).
Анна Осипова
Руководитель пресс-службы
HeadHunter Урал
[1] Значения индекса колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.