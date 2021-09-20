При содействии Росгвардии в Югре пресечено более 120 фактов браконьерства

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При содействии Росгвардии в Югре пресечено более 120 фактов браконьерства

РОСГВАРДИЯ сообщает:

В период запрета на отдельные виды добычи водных биоресурсов сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и инспекторы Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству продолжают патрулировать водные объекты рыбохозяйственного значения региона.

Межведомственными группами проведено более 45 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено и пресечено свыше 120 нарушений Федерального законодательства, изъято свыше 130 единиц незаконных сетных орудий рыболовства общей длиной более 6 700 метров.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Осенний нерест», стартовавшего в начале августа, Росгвардия оказывает содействие Рыбоохране в проведении рейдовых мероприятий, помогая предотвращать незаконные действия браконьеров», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

По итогам проверок в отношении четырех жителей Югры возбуждены уголовные дела за незаконную добычу рыбы, в том числе занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

Артем Енов

Пнд, 20/09/2021 - 14:18

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