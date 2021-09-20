Югорчан приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

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Югорчан приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте»

VI международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет с 3 по 7 ноября 2021 года по всей России и за ее пределами. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия.

Акция пройдет в рамках реализации государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики». Ее проводит Федеральное агентство по делам национальностей.

Отметим, проведение акции способствует привлечению внимания к изучению этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межнациональных отношений.

Задания диктанта оформлены в виде теста. Он состоит из 30 вопросов: 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников; 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Результаты будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2021 года.

Чтобы стать участником, необходимо в любой день с 3 по 7 ноября зайти на официальный сайт, нажать на кнопку «Пройти Диктант», заполнить контактные данные, ответить на 30 вопросов и скачать сертификат участника.

Источник: myopenugra.ru

Пнд, 20/09/2021 - 17:58

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