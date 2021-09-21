Югорчан приглашают стать соискателями всероссийской премии «Гордость нации»

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«Дом народов России» совместно с общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей объявляет о приёме заявок на соискание II всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».
Соискателями могут стать представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики; преподаватели родных языков, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; журналисты и блогеры; мастера народного творчества, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.
Премия присуждается по семи номинациям:
- «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»;
- «За вклад в сохранение и развитие родных языков»;
- «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»;
- «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»;
- «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»;
- «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)»;
- «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».
До 27 сентября соискателям и организациям, выдвигающим кандидата на соискание, необходимо направить в оргкомитет пакет материалов на адрес электронной почты premia@domnarodov.ru. Положение находится на официальном сайте премии gordostnation.ru.
До 11 октября конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.
Церемония награждения пройдёт в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства.
Отметим, премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации. Создана в 2020 году по инициативе общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры