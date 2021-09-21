Югра присоединилась к проекту «Пушкинская карта»

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20 сентября в «Югра-Классике» состоялся пресс-подход к организаторам проекта «Пушкинская Карта. Запуск проекта в Югре, мероприятия и планы». Спикером выступил директор департамента культуры Ханты-Мансийкого автономного округа-Югры –Артур Альбертович Латыпов.
С 1 сентября в России заработал проект «Пушкинская карта». Её обладателями стали уже более семи тысяч молодых югорчан. Это культурная программа для молодежи от 14 до 22 лет. В рамках её выдают карты с электронными деньгами от государства. Потратить их можно только на культурные мероприятия в стране.
В проекте участвует более 800 организаций России: музеи, театры, филармонии, консерватории. Государство начислило на карту уже по три тысячи рублей. А в 2022 году начислят ещё пять тысяч рублей. Деньги будут перечислять регулярно, пока владельцу карты не исполнится 23 года.
– «Пушкинская карта» действительна по всей стране. Человек ею может воспользоваться и за пределами Югры, – отметил директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.
Учреждения культуры расположены во всех муниципалитетах, но часть из них пока не включились в данную программу, они планируют подключиться в октябре. Это связано с техническими трудностями и формированием программы.
– Пушкин ассоциируется с высокой классикой. Наша задача – простимулировать людей узнавать и ценить искусство. Чем больше людей мы привлечём к проекту, тем лучше. Мы активно распространяем информацию о «Пушкинской карте» в школах, вузах и ссузах, – отметил Артур Латыпов.
На сегодняшний день в лидерах Сургутский драматический театр, там на средства «Пушкинской карты» купили более 150 билетов. На втором месте концертно-театральный центр «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске, здесь купили более ста билетов.
Отметим, что образовательные учреждения и кинотеатры по «Пушкинской карте» посещать нельзя.
Пётр Молданов
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