В Окружном Доме народного творчества состоялось открытие нового сезона

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В Окружном Доме народного творчества состоялось открытие нового сезона

18 сентября в Окружном Доме народного творчества состоялось открытие нового сезона.

В течение дня в учреждении проходил квест «Селфи с творчеством», правила которого очень просты: необходимо было поэтапно пройти все творческие площадки учреждения, познакомиться с их работой, а уже по мере прохождения каждой площадки нужно было получить жетон, который затем вклеить в навигационный лист. В конце путешествия по Окружному Дому народного творчества листы сдавались, по итогам выявлялся победитель, которому вручался диплом.

В квесте приняли участие жители и гости окружной столицы самых разных возрастов.

Руководители и участники клубных формирований учреждения презентовали свою деятельность и приглашали всех желающих записаться к ним на занятия.

В этот день гости Окружного Дома народного творчества были зрителями нескольких мини-зарисовок из спектаклей от театра-студии «Дельтаплан», узнали об особенностях изготовления театральных декораций, посетили комнату казачьего быта, научились реверансам и поклонам, отгадывали русские народные загадки.

Мансийский мастер Анатолий Вадичупов познакомил гостей с процессом изготовления музыкальных инструментов и различных головоломок обских угров.

Фольклорная студия «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») и руководитель окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментов обско-угорских народов и игре на них Алексей Рещиков представили гостям жизнь, быт и творческую составляющую жизни этих народов. Участницы фольклорной группы встречали гостей песней «Екрат хуват» («По борам»), автором которого является солистка коллектива Валентина Швецова (Ерныхова). Руководитель коллектива Фаина Иштимирова рассказывала о жизни, быте и хозяйственной деятельности коренных народов Югры – ханты, манси и лесных ненцев. Юные ханты-мансийцы с интересом слушали и тут же задавали самые различные вопросы.

От Алексея Рещикова дети узнали о музыкальных инструментах, услышали их звучание. Под музыкальный аккомпанемент на нарасъюхе участница фольклорного коллектива Анна Зверева исполнила известный танец обских угров – «Куренька». Дети делились своими впечатлениями от увиденного и  услышанного, с удовольствием селфились и делали общее фото на память.

Обо всём, что дети узнали сегодня, им необходимо было делиться в социальных сетях.

20 сентября в 16:00 прошёл онлайн-розыгрыш подарков среди участников квеста.

Людмила Гурьева

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

Втр, 21/09/2021 - 13:06

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