Предварительные итоги выборов в Югре

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20 сентября в региональном информационном центре «Югра» состоялась пресс-конференция с председателем Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Денисом Станиславовичем Корнеевым.
Он рассказал о предварительных итогах голосования в регионе. Окончательные итоги будут известны только после 23 сентября.
Председатель югорского избиркома Д. Кореев отметил:
– Мы наконец преодолели многодневный многоуровневый марафон. Если в Ханты-Мансийске избиратели получали восемь бюллетеней, то в посёлке Сосновка – девять. Это в восемь и девять раз больше, чем на выборах президента. Каждый документ должен пройти индивидуальную процедуру подсчёта, на что требуется время.
По словам Д. Корнеева, в течение трёх дней проголосовали 509 038 человек, что составляет 43,99 % от общего числа голосующих югорчан. Наибольшую активность проявили жители Нефтеюганского и Белоярского районов. Наименьшая активность избирателей по-прежнему в городе Сургуте – 32,92 %. За голосованием в Югре следили более пяти тысяч наблюдателей.
Партия «Единая Россия» набрала 41,45 % голосов, КПРФ – 18,14 %, ЛДПР – 12,49 %, «Новые люди» – 6, 47 %, «Справедливая Россия» – 5,88 %. Остальные девять партий совокупно набрали 10,96 процента.
За время голосования в избирком поступило 27 жалоб.
В пяти муниципальных образованиях округа для подсчёта голосов были использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
В завершение пресс-конференции председатель югорского избиркома Денис Корнеев отметил: «В целом избирательная кампания прошла на достойном уровне, с соблюдением законодательства и эпидемиологических требований, но всё же лучше разводить федеральные и местные выборы, ведь такой объём информации несёт колоссальную нагрузку на избирателей, представителей комиссий и наблюдателей».
Людмила Гурьева
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей