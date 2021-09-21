Литературная гостиная «Все мы чуточку артисты и певцы»

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Мансийская самобытная поэтесса, сказительница, исполнительница лирических песен Мария Двинянинова – юбиляр 2021 года, главный герой литературной гостиной «Все мы чуточку артисты и певцы» в формате онлайн на странице музея в соцсети ВКонтакте.
Мария Тихоновна – удивительно талантливый человек. Свои произведения, сюжеты которых взяты из жизни, она пишет сразу на двух языках: на мансийском и русском. Её рассказы, стихотворения, статьи, сказки опубликованы в мансийской газете «Луима сэрипос», вошли в антологию «Литературное наследие обских угров», в венгерский проект «12 лучших стихотворений» на венгерском, эстонском, финском, коми и других финно-угорских языках.
Любовь к родному краю, к родному слову прививалась с самого детства родителями, а внимательно слушая песни других взрослых, она искренне удивлялась простоте и доступности образов природы, жизни и быта. Затем начала петь, стараясь уловить правильные нотки и тембр голоса, и у неё появилась мечта – создавать песни.
Мария Тихоновна считает, что все люди когда-то были артистами и певцами, каждый имел в своём репертуаре песни, способные передать его характер, походку, жесты и привычки.
Приглашаем всех желающих на прямой эфир 23 сентября 2021 года в 15:00 по адресу https://vk.com/torummaa.
Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»