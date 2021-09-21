Почта России удвоит бонусы при оплате посылок картой Visa

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Почта России и платежная система Visa запустили совместную акцию для клиентов Почты. Теперь отправители, которые оплачивают посылки картой Visa на сайте и в мобильном приложении, будут получать 10% бонусов от стоимости доставки. Это в два раза больше, чем начисляется по стандартным условиям бонусной программы Почты России. Принять участие в акции могут клиенты Почты по всей России.
«Мы развиваем платёжные сервисы для удобства пользователей – наши клиенты активно используют банковские карты при оплате в мобильном приложении и на сайте – около половины оформленных онлайн посылок оплачиваются картой Visa. Такая акция – возможность для большого числа людей копить в два раза больше бонусов, чтобы потом оплачивать ими другие отправления. Почта России открыта к новым партнёрствам и стремиться развивать свою бонусную программу для удобства и выгоды наших клиентов», — отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин.
С сентября 2021 г. Почта России запустила бонусную программу на всю Россию. Теперь, оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты получают бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля.
Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт клиента в Личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.
С января по июль 2021 г. бонусная программа работала в тестовом режиме в макрорегионах Волга[1] и Северный Кавказ[2]. За это время ее участниками стали более 55 000 человек. Почта России начислила более 10 млн рублей бонусами, 79% из которых клиенты уже потратили на следующие отправления.
АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 42 тысяч точек, порядка 80% из которых находятся в малых населенных пунктах.
Почта России — лидер российского рынка логистики для электронной коммерции. На сегодняшний день доставкой Почтой пользуются крупнейшие компании интернет-торговли: Wildberries, OZON, «Детский Мир», «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», AliExpress Россия, iHerb, Avon и другие. Оператор доставляет посылки по каждому адресу страны: до 42 000 почтовых отделений по всей России или курьерами на дом в 11 400 населенных пунктов.
В 2020 г. компания доставила 334,6 млн отправлений с товарным вложением. Средний срок доставки по России сократился с 7 до 3,7 дней. Для компаний электронной торговли Почта сократила процесс подключения к своим услугам до 30 минут и полностью перевела его в онлайн. Также для интернет-магазинов работает сервис «Лёгкий возврат», позволяющий покупателям возвращать товары в любом отделении почтовой связи. А получать посылки клиенты могут не только в почтовых отделениях, но и через партнёрские пункты.
Пресс-служба АО «Почта России»
[1] Самарская, Саратовская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская и Нижегородская области, а также республики Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Чувашская
[2] Ставропольский край, Астраханскую область и республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Чечня и Северная Осетия (Алания)