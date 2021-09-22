Югорских журналистов приглашают к участию в конкурсе «В фокусе – детство»

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Югорских журналистов приглашают к участию в конкурсе «В фокусе – детство»

Региональный тур всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» продолжает прием заявок в Югре.

Департаментом общественных и внешних связей автономного округа сайте www.ugramediaperson.ru до 1 октября организован конкурсный отбор журналистских работ. В ходе отбора оцениваются конкурсные материалы, созданные журналистами и размещенные в средствах массовой информации в период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года.

К участию также принимаются материалы студентов факультетов журналистики вузов и юных журналистов зарегистрированных средств массовой информации 13-18 лет.

По итогам конкурса будут определены победители в номинациях «Многодетная Россия», «Дорогой безграничных возможностей», «Работа над ошибками», «Выйти в плюс».

Помимо основных конкурсных номинаций, учреждены специальные: «Я – родитель», «Жизнь замечательных семей», «Помощь в новом формате».

Напомним, конкурсные материалы размещаются на сайте www.ugramediaperson.ru до 1 октября.

Итоги отбора будут подведены до 10 октября.

Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: https://ugramediaperson.ru/competition/vserossiyskiy-konkurs-zhurnalists....

Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры

Ср, 22/09/2021 - 13:57

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