Югорских журналистов приглашают к участию в конкурсе «В фокусе – детство»

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Региональный тур всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» продолжает прием заявок в Югре.
Департаментом общественных и внешних связей автономного округа сайте www.ugramediaperson.ru до 1 октября организован конкурсный отбор журналистских работ. В ходе отбора оцениваются конкурсные материалы, созданные журналистами и размещенные в средствах массовой информации в период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года.
К участию также принимаются материалы студентов факультетов журналистики вузов и юных журналистов зарегистрированных средств массовой информации 13-18 лет.
По итогам конкурса будут определены победители в номинациях «Многодетная Россия», «Дорогой безграничных возможностей», «Работа над ошибками», «Выйти в плюс».
Помимо основных конкурсных номинаций, учреждены специальные: «Я – родитель», «Жизнь замечательных семей», «Помощь в новом формате».
Напомним, конкурсные материалы размещаются на сайте www.ugramediaperson.ru до 1 октября.
Итоги отбора будут подведены до 10 октября.
Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке: https://ugramediaperson.ru/competition/vserossiyskiy-konkurs-zhurnalists....
Информация предоставлена Департаментом общественных и внешних связей Югры