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День рождения у нас, подарки - для вас!
В честь своего 28-летия Музей геологии, нефти и газа приготовил для посетителей много интересных, необычных подарков.
24 сентября 1993 года Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было подписано Распоряжение «О создании окружного геологического музея» - такое название носил наш музей до 1996 года. Именно эта дата считается днем образования музея.
Ежегодно в этот знаменательный день музей проводит различные праздничные мероприятия. 2021 год не станет исключением!
24 сентября с 11:00 до 14:00 вы можете посетить главный «нефтяной» музей абсолютно бесплатно! Кроме того, придя в музей в указанный промежуток времени, вы станете участников беспроигрышной лотереи!
Только в День рождения музея мы готовы подарить:
- бесплатные билеты на занятия в новом интерактивном «Интеллект центре»!
- пригласительные билеты на мероприятие музея в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»!
- экскурсию в святая святых каждого музея – фондохранение!
- массу приятных и полезных сувениров в фирменном стиле «нефтяного»!
Не пропустите!
Отдел по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа