Музей геологии, нефти и газа

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Музей геологии, нефти и газа

День рождения у нас, подарки - для вас!

В честь своего 28-летия Музей геологии, нефти и газа приготовил для посетителей много интересных, необычных подарков.

24 сентября 1993 года Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было подписано Распоряжение «О создании окружного геологического музея» - такое название носил наш музей до 1996 года. Именно эта дата считается днем образования музея. 

Ежегодно в этот знаменательный день музей проводит различные праздничные мероприятия. 2021 год не станет исключением!

24 сентября с 11:00 до 14:00 вы можете посетить главный «нефтяной» музей абсолютно бесплатно! Кроме того, придя в музей в указанный промежуток времени, вы станете участников беспроигрышной лотереи!

Только в День рождения музея мы готовы подарить:

- бесплатные билеты на занятия в новом интерактивном «Интеллект центре»!

- пригласительные билеты на мероприятие музея в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»!

- экскурсию в святая святых каждого музея – фондохранение!

- массу приятных и полезных сувениров в фирменном стиле «нефтяного»!

Не пропустите!

Отдел по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа 

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Чт, 23/09/2021 - 11:20

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