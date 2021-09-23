Транспортная прокуратура займётся проблемой отсутствия зимника от Хулимсунта до Агириша

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Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий поручил Сургутскому транспортному прокурору организовать проверки и принять меры восстановления прав жителей нескольких населённых пунктов. Так, югорчане на личном приёме жаловались начальнику ведомства о необходимости зимней дороги от Хулимсунта до Агириша.
«В ходе личного приёма поступили обращения о проблемах в организации воздушных перевозок в посёлках Берёзово и Игрим, о необходимости строительства автозимника по маршруту Хулимсунт — Агириш, а также отсутствия здания аэровокзала на вертолётной площадке в посёлке Сосьва. Прокурор выслушал проблемы, которые озвучили главы села Няксимволь, посёлков Сосьва и Игрим», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.
Отметим, Дроздецкий принимал жителей в аэропорту и администрации посёлка Берёзово, где для этого организовали мобильную приёмную.
Информация РИЦ «Югра»